Une box de streaming signée Nokia devrait bientôt sortir

La marque Nokia ne fait pas que s’intéresser (à nouveau) au marché du smartphone. On devrait la retrouver sur un boîtier de streaming fonctionnant sous Android TV d’ici la fin de l’année.

D’ici la fin de l’année, il faudra trouver un coin à côté de la télévision pour ce futur boîtier de streaming de marque Nokia. La simplement nommée Streaming Box 8000 est un appareil sous Android TV, mais contrairement aux smartphones fabriqués par HMD qui possède une licence de l’équipementier finlandais pour ce type de produits, cette box est fabriquée par Streamview. C’est un fabricant autrichien qui s’est offert le nom Nokia pour le segment des boîtiers de streaming.

Une télécommande pleine de boutons

La Streaming Box 8000 présente des caractéristiques assez classiques pour un appareil de ce genre. On y trouve bien sûr un port HDMI, mais aussi un USB-A, un USB-C, un port optique et une sortie audio/vidéo. Le produit fonctionnera avec un processeur Amlogic S905X3, et il embarque le support du Bluetooth 4.2. La box saura afficher de la 4K.

La rumeur ne dit pas si ce boîtier sera compatible HDR ou avec les dernières technologies audio, mais a priori le matériel est capable de les prendre en charge. On peut espérer de bonnes surprises dans ce domaine, ce d’autant que l’appareil coûtera une centaine d’euros. C’est plus cher que de nombreux boîtiers concurrents.

La télécommande est classique avec tous ses boutons (dont quatre programmables) ainsi que des boutons dédiés pour YouTube, Netflix, Prime Video et Google Play. Ces applications, plus Disney+, devraient être préinstallées d’office. La Streaming Box 8000 fonctionnera donc sous Android TV, la version 10. Pour le moment, il n’est pas question d’intégrer l’interface Google TV, inaugurée avec le nouveau Chromecast, et qui a vocation à devenir la surcouche d’Android TV.