Comme par magie, Call of Duty: Black Ops Cold War pèsera moins lourd sur PC

Devant la levée de boucliers provoquée par les configurations demandées pour jouer à Call of Duty: Black Ops Cold War, Activision a revu ses prétentions à la baisse pour ce qui concerne le stockage.

Les joueurs qui attendent avec grande impatience le prochain volet de Call of Duty (il sera disponible le 13 novembre) ont été surpris de lire les configurations demandées par Activision. En particulier l’exigence au niveau du stockage : de 50 à 250 Go (!) d’espace libre. Un gros morceau qui a du mal à passer, sachant que pour profiter de tous les modes, il faut viser 175 Go minimum… Sans compter le contenu additionnel.

Des gigaoctets envolés

Enfin, ça c’était avant. Car Activision a comme par magie revu les spécifications du jeu. La configuration minimale ne requiert plus que 35 Go (uniquement le mode solo), 82 Go pour les configurations recommandées et compétitives, et 125 Go pour la version Ultra RTX. Des exigences beaucoup plus raisonnables, même si on peut se demander comment l’éditeur est parvenu à éliminer les gigaoctets.

Pour le reste des caractéristiques techniques, rien ne change, il faudra toujours un Core i3-4340 ou AMD FX-6300 pour la configuration minimum, une GeForce GTX 670/1650 ou une Radeon HD 7950 et 8 Go de RAM. La configuration recommandée est un Core i5-2500K ou Ryzen R5 1600X, une GeForce GTX 970/1660 Super, une Radeon R9 390 ou une AMD RX 580, 12 Go de RAM.

Pas de changement non plus pour la version consoles : Call of Duty: Black Ops Cold War demandera beaucoup de place ! 93 Go sur la Xbox One, 95 Go sur la PS4, et bien plus sur les consoles next-gen : 133 Go d’espace sur la PS5 et 136 Go sur la Xbox Series S/X. Rappelons que les futures consoles offriront respectivement 667 Go et 1 To de stockage et qu’étendre leur espace de stockage coûtera assez cher au début.

Sur PC comme sur les consoles, installer le dernier volet de Call of Duty poussera les joueurs à faire des sacrifices…

Pour rappel, le jeu sera disponible le 13 novembre pour une cinquantaine d’euros sur PC, PS4 et Xbox puis les consoles Next Gen.