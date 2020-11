Apple dévoile un nouveau MacBook Air et un Mac mini avec puce M1

À l’occasion de son événement du 10 novembre, Apple a levé le voile sur ses premiers Mac équipés de son SoC maison M1. Au menu : des performances en hausse et une autonomie largement supérieure.

Juste après avoir dévoilé sa toute première puce maison pour Mac, l’Apple M1, la firme à la Pomme a dévoilé les deux premiers produits qui en sont équipés. On retrouve donc un MacBook Air de 13,3 pouces, ainsi qu’un tout nouveau Mac Mini. Si leur design ne change pas d’un pouce par rapport au MacBook Air et au Mac mini que nous connaissions déjà à l’extérieur, l’intérieur a été totalement revu pour accueillir la puce ARM d’Apple, avec des performances et une autonomie en nette hausse. On fait le point sur ces trois Mac très prometteurs !

MacBook Air : plus de ventilateur et six heures d’autonomie en plus

La firme a ouvert le bal avec son traditionnel MacBook Air, le Mac portable le plus populaire de son line-up. Au menu : design identique, dalle Retina 13,3 pouces P3, Magic keyboard, touch ID… mais surtout un puce Apple M1 en lieu et place de celles d’Intel ! Grâce à cette puce, le MacBook Air peut se délester de son ventilateur et ainsi devenir une machine parfaitement silencieuse.

Au niveau des performances, Apple souffle littéralement les processeurs qui équipaient auparavant le MacBook Air avec cette nouvelle puce ARM. La firme annonce des performances CPU jusqu’à 3,5 fois plus importantes, des performances graphiques jusqu’à 5 fois plus importantes, et un machine Learning 9 fois plus rapide. Même la vitesse du stockage profite de cette nouvelle architecture et le SSD devient 2X plus rapide !

Côté autonomie, même constat : la puce M1 permet au MacBook Air d’écoper de 18 heures d’autonomie, soit six heures de plus que le précédent Air. On retrouve également le support du WiFi 6, une première sur Mac. Côté prix, le nouveau MacBook Air est vendu à partir de 1 129 euros.

Mac mini : performances décuplées !

Apple en a également profité pour renouveler son mac mini en lui offrant, à lui aussi, sa puce M1. Au menu, des performances largement revues à la hausse, avec une partie CPU 3X plus rapide, graphique 6X plus rapide et un machine Learning 15X plus véloce. La machine se doute toujours du même design – soit cette « boite » faite d’aluminium et aux coins arrondis – sauf qu’Apple a revu sa partie dissipation thermique, qui devrait être encore plus efficace et silencieux avec une puce qui chauffe moins. On retrouve, sinon, des ports Thunderbolt/USB 4 à l’arrière, avec la possibilité d’y accoler un moniteur externe en 6K. Le WiFi 6 est bien sûr de la partie, ainsi que l’Ethernet Gigabit. Côté prix, le Mac Mini démarre à 799 euros.