Bic rachète la marque de carnets connectés Rocketbook

Le géant historique du stylo-bille vient de passer un cap, en investissant sur le marché du cahier connecté.

Fabricant historique de nos bons vieux stylos-billes, Bic se lance cette semaine sur le marché du carnet connecté. La marque française a annoncé il y a peu avoir racheté la start-up américaine Rocketbook, spécialisée dans la fabrication de carnets intelligents, rapportent nos confrères du Figaro. “Nous franchissons une nouvelle étape, celle du rapprochement de l’écriture manuscrite et du digital”, a ainsi annoncé Gonzalve Bich, directeur général de l’entreprise. Cette opération aura tout de même coûté 34 millions d’euros à Bic, en attendant le paiement différé d’une seconde somme, dont le montant devrait dépendre des prochaines performances de Rocketbook sur le marché.

Lancée en 2014, l’entreprise américaine Rocketbook n’a cessé de croître depuis sa création, en réalisant notamment un chiffre d’affaires de 27 millions d’euros depuis l’année dernière. Logique donc que Bic ait décidé d’investir en rachetant le fabricant. Actuellement, les carnets de la marque sont commercialisés entre 20 et 40 euros. Effaçables et réutilisables, ces derniers permettent à leur utilisateur d’enregistrer ses notes dans le cloud via une application dédiée et ainsi de partager plus facilement leurs prises de notes.

Pour le moment, le marché de l’écriture connectée en est encore à ses balbutiements. Malgré quelques tentatives plus ou moins concluantes déjà accessibles à la vente, il est en croissance constante de 5 à 10% par an, rappelle néanmoins Thomas Brette, directeur de l’innovation chez Bic. “Nous entrons dans l’écriture dématérialisée avec des solutions simples, que nous voulons démocratiser, a-t-il déclaré, et le Rocketbook est l’un des produits les moins chers du marché”. Avec une clientèle majoritairement américaine, l’entreprise se classe en effet à la tête des ventes sur Amazon sur le secteur des cahiers réutilisables. Nul doute que ce rachat par Bic devrait lui permettre d’élargir sa clientèle potentielle.