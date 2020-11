Ce simple clavier cache un ordinateur complet signé Raspberry

La fondation Raspberry dévoile un nouvel ordinateur à la fois prometteur et original : le Raspberry Pi 400. Tiré du Raspberry Pi 4, l’ordinateur a la particularité d’être intégralement logé dans un petit clavier.

Raspberry n’en finit plus d’innover. Après s’être distingué pendant des années en offrant aux bidouilleurs des outils clés en main pour se créer de petits ordinateurs, la firme semble désormais appuyer sur l’accélérateur. En juin 2019, la fondation dévoilait la version la plus puissante de son fameux Raspberry Pi, dans sa version 4, et, forte d’une demande en hausse cette année en raison de la pandémie, voilà qu’elle dévoile une nouvelle version particulièrement originale de son mini-ordinateur. Voici le Raspberry Pi 400, une version améliorée du Raspberry Pi 4, nichée dans un clavier d’ordinateur. En résumé : un ordinateur parfaitement fonctionnel, qui n’aura besoin que d’un moniteur externe pour fonctionner.

Avec le Raspberry Pi 400, la fondation remet au goût du jour le concept ancien de clavier-ordinateur, qui était déjà à l’oeuvre sur le Commodore Amiga, très populaire dans les années 1990, ou encore le BBC Microcomputer System. Ce concept ne s’est, hélas, pas tellement imposé, à la différence du concept de tout-en-un mêlant composants et moniteur comme l’iMac, qui a en revanche connu un franc succès.

Qu’importe, puisque ce Raspberry Pi 400 a vraiment tout pour réussir. Avec un look ultra-minimaliste et un format relativement compact, la bête intègre pourtant une version boostée du Raspberry Pi 4. On y retrouve une puce quad core Broadcom BCM2711 ainsi que des CPU Cortex A72, permettant de faire tourner le système d’exploitation officiel de la fondation : Raspberry Pi OS. Côté connectivé, on retrouve deux ports micro HDMI capable de donner vie à des écrans 4K en 60 i/s, mais on retrouve également deux ports USB 3.0, un port USB 2.0 et un port Ethernet. Côté sans-fil, on pourra compter sur le WiFi 802.11b/g/n/ac ainsi que sur le Bluetooth 5.0. Les données pourront être stockées et lues depuis une carte SD. Enfin, pour finir sur une bonne nouvelle : le Raspberry Pi 400 est bel et bien disponible dans une version française AZERTY. L’ordinateur est vendu un peu plus d’une centaine d’euros avec tous ses accessoires.