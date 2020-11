David Fincher signe un contrat exclusif de quatre ans avec Netflix

L’un des plus grands maîtres du thriller, David Fincher, vient de signer un contrat exclusif de quatre ans avec le géant du streaming Netflix, plateforme avec laquelle il avait déjà collaboré sur deux grandes séries, Mindhunter et House of Cards.

Fight Club, Seven, The Game, Zodiac, Gone Girl… La filmographie de David Fincher parle pour lui, et le réalisateur américain a su prouver qu’il était l’un des meilleurs cinéastes de l’époque. Mais, comme d’autres grands réalisateurs hollywoodiens, Fincher s’est récemment tourné vers le petit écran : d’abord avec House of Cards, puis plus récemment avec Mindhunter, deux séries pour lesquelles il a été à la fois réalisateur et producteur exécutif. Ces deux productions, qui ont été acclamées par la critique marquaient d’ores et déjà une collaboration naissante entre Fincher et le géant du streaming Netflix, qui diffuse ces deux séries sur son service. Cette coopération est aujourd’hui pleine et entière avec ce contrat de quatre ans entre le réalisateur et Netflix.

Le premier fruit de cette nouvelle alliance est un film, qui sortira en exclusivité sur Netflix. Mank, qui aura la particularité d’être en noir et blanc, est un film biographique consacré à la vie du scénariste Herman J. Mankiewicz, connu notamment pour avoir travaillé sur ce monument du cinéma qu’est Citizen Kane. Cette nouvelle œuvre de David Fincher s’appuie sur un script rédigé dans les années 1990 par le propre père du réalisateur, Jack Fincher. Le fait que Mank porte sur une figure du cinéma et qu’il soit écrit par le père de Fincher dénote indubitablement du caractère très personnel de ce film. Gary Oldman incarnera le scénariste de Citizen Kane, et il sera accompagné par Amanda Seyfried (Time Out, Ted 2) et Charles Dance (Game Of Thrones). Mank sera disponible sur Netflix le 4 décembre prochain.

L’alliance entre le streaming et le cinéma est une tendance qui ne fait que grandir. Comme Steven Spielberg et M. Night Shyamalan, qui produisent leurs propres séries sur Apple TV+, David Fincher rejoint la liste des grands noms d’Hollywood qui se tournent vers le petit écran. Netflix, de son côté, souhaite depuis longtemps entrer dans le monde du cinéma : certains de ses films, comme Les Sept de Chicago (Aaron Sorkin) ou encore The Irishman (Martin Scorsese) s’invitent à la prestigieuse cérémonie des Oscars. Cela sera sans nul doute le cas pour Mank.