Google Photos : le stockage gratuit illimité prendra fin en 2021

La firme vient d’annoncer une mauvaise nouvelle : Google Photos ne stockera plus vos photos gratuitement à partir du 1er juin 2021. Au-delà des 15 Go gratuits, les utilisateurs devront débourser quelques euros dans un abonnement Google One pour continuer d’y stocker leurs photos et vidéos.

Les utilisateurs de Google Photos – et ils sont nombreux – ont reçu une bien triste nouvelle par mail ces dernières heures. Google leur annonce en effet qu’il compte mettre fin à son stockage gratuit et illimité en « haute qualité » à partir du 1er juin 2021. À compter de cette date, les utilisateurs de Google Photos devront se contenter de 15 Go pour stocker gratuitement leurs nouvelles photos – les anciennes photos ne seront pas décomptées – ou souscrire à un abonnement Google One pour obtenir un stockage plus conséquent. Cet abonnement s’articule autour de trois formules : 100 Go pour 1,99€/mois, 200 Go pour 2,99€/mois et enfin, 2 To pour 9,99€/mois. À noter que Gmail et Google Drive sont également impactés par ce changement de politique, même si votre boite mail et documents issus de Docs, Sheet ou encore Slides sont généralement moins lourds que les photos.

La firme précise néanmoins que près de 80% de ses utilisateurs ne devrait pas dépasser ce nouveau seuil de 15 Go avant au moins trois bonnes années. Pour vérifier l’état de votre compte, Google a mis en place un outil disponible ici afin de d’estimer le temps que cela prendre pour vous avant de devoir mettre la main à la poche pour continuer à utiliser Google Photos. Aussi, pour les utilisateurs qui n’auraient pas utilisé Google Photos depuis un moment mais qui y auraient stocké quelques clichés, prenez garde : Google supprimera toutes les données des utilisateurs inactifs au 1er juin. Par inactif, la firme de Mountain View entend qu’un utilisateur ne s’est pas connecté à Google Photos pendant les deux dernières années.

Seule exception à cette nouvelle règle : les Google Pixel (lire notre test du Google Pixel 5). Les possesseurs d’un smartphone de Google seront exemptés de cette limite de 15 Go et pourront continuer à stocker gratuitement, et de manière illimité, leurs photos et vidéos dans Google Photos, et cela même après le 1er juin 2021.