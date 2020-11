Après le succès de Sonos Radio, accessible gratuitement pour les propriétaires d’enceintes connectées de la marque, le constructeur vient d’annoncer l’arrivée de Radio HD, son nouveau service d’écoute premium.

Accessible uniquement aux propriétaires d’enceintes Sonos, le service Sonos Radio permettait jusqu’à présent de profiter d’un ambitieux service d’écoute en streaming, comprenant non seulement de la musique, mais aussi plusieurs émissions exclusives. Aujourd’hui, la marque a officialisé le lancement d’une nouvelle déclinaison de sa plateforme, avec un modèle premium baptisé Sonos Radio HD. Destiné à compléter l’offre gratuite déjà existante, ce service permettra aux utilisateurs les plus exigeants de profiter d’une qualité audio en qualité CD (FLAC 16 bits/44,1 kHz) sans perte, mais aussi de nouvelles stations de radio exclusives et de nombreuses playlists. Le tout sans aucune publicité.

Lancée aujourd’hui aux États-Unis et au Royaume-Uni, Sonos Radio HD sera accessible dans plusieurs autres pays, dont la France, dans le courant de l’année 2021. Contrairement à sa déclinaison gratuite, Sonos Radio HD sera accessible uniquement sur abonnement, moyennant 7,99$ par mois (avec un premier mois d’essai offert).

Des nouveaux contenus et options

En plus de l’annonce officielle de Sonos Radio HD, le constructeur d’enceintes connectées a également profité de cette semaine pour lancer plusieurs nouveautés à destination des utilisateurs Sonos Radio. On note ainsi l’arrivée de deux nouvelles stations de radio dédiées aux fêtes de fin d’année, à commencer par Holly Dolly Christmas, avec la chanteuse Dolly Parton. De nouveaux épisodes de l’émission Sonos Sound System ont été annoncés, cette fois en présence de Erykah Badu et de A$AP Ferg. Enfin, le constructeur a aussi officialisé l’arrivée de plusieurs radios locales. En plus de deux stations britanniques (British Beats and Bars et UK Session Sounds), deux stations allemandes (German Zeitgeist et Hip-Hop Stammtisch), ainsi qu’une station néerlandaise (Radio à Gogo), les audiophiles francophones pourront profiter de la radio French Connection, qui regroupera près de 700 titres cultes ou méconnus de la chanson française du XXe siècle.