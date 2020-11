Après l’éviction de Johnny Depp de la franchise « Les Animaux Fantastiques », celui qui jouera le rôle de Gellert Grindelwald dans le prochain volet de la saga serait d’ores et déjà en discussion avec le réalisateur David Yates.

Selon le site spécialisé Deadline, le remplaçant de Johnny Depp sur la licence des Animaux Fantastiques est déjà connu. Il s’agirait en effet de l’acteur danois Mads Mikkelsen, notamment célèbre pour son rôle de psychopathe glaçant dans la série Hannibal. Si, pour le moment, rien n’a encore été officialisé par la Warner, David Yates, le réalisateur du troisième volet, serait déjà en discussion avec l’acteur pour que ce dernier reprenne le rôle du mystérieux mage noir. Un choix plutôt étonnant de la part du cinéaste, d’autant plus que beaucoup imaginaient déjà Colin Farrell en grand remplaçant de Johnny Depp. L’acteur avait en effet déjà incarné le sorcier, alors dissimulé sous les traits de Percival Graves, dans le premier film. Celui-ci sera néanmoins déjà pris par son rôle du Pingouin dans le prochain film The Batman de Matt Reeves.

Après James Bond, (Le Chiffre dans Casino Royale), Star Wars (Galen Erso dans Rogue One) et le MCU (Kaecilius dans Doctor Strange), Mads Mikkelsen pourrait donc intégrer une nouvelle franchise cinématographique de très haut vol d’ici quelques semaines. À noter que si le film a d’ores et déjà été écrit par l’autrice J.K. Rowling, on ignore encore si certaines modifications scénaristiques seront opérées afin de justifier le changement d’acteur du personnage. D’autant plus que c’est justement au cours de ce troisième volet, attendu pour l’année 2022, que le personnage de Grindelwald devrait prendre tout son sens, notamment au travers de ses relations avec le jeune Albus Dumbledore, incarné par Jude Law dans la saga.

Johnny Depp perd un rôle mais pas son salaire

Concernant Johnny Depp, c’en est définitivement terminé des Animaux Fantastiques. L’acteur a en effet accepté la décision de la Warner d’être évincé de la saga après avoir perdu sa bataille juridique contre un tabloïd britannique qui l’accusait d’avoir été violent envers son ex-femme Amber Heard. D’après The Hollywood Reporter, Depp s’en sortira néanmoins à bon compte : pour avoir déjà tourné une unique scène, l’acteur pourra malgré tout réclamer son salaire à huit chiffres promis par la Warner.