Si la France et le reste du monde devront attendre jusqu’au 19 novembre, le Japon, les États-Unis et cinq autres pays peuvent déjà mettre la main sur la PlayStation 5.

Aujourd’hui, c’est le jour J … pour sept premier pays. Ce jeudi 12 novembre, Sony devrait enfin délivrer sa nouvelle console, la PlayStation 5, aux heureux propriétaires de ces pays qui l’ont préalablement précommandée avant qu’elle ne soit en rupture de stock. Les pays concernés sont le Japon, les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud. Pour rappel, les joueurs de France et du reste du monde, quant à eux, devront attendre encore une semaine, jusqu’au jeudi 19 novembre. Français impatients, prenez garde cependant : aucune console ne sera vendue en magasin en France. L’idée, annoncée la semaine dernière, est d’éviter de favoriser la propagation du COVID-19 par la formation de longues files d’attente et de tumultes en magasin. La console devra donc impérativement être commandée en ligne pour être obtenue – une fois qu’elle sera de nouveau disponible à la vente. Plusieurs magasins spécialisés comme Micromania ou Cultura ont néanmoins mis en place un système de retrait sans contact ou « click & collect » pour offrir plus d’options de livraison. Ils en ont déjà fait preuve, depuis mardi 10 novembre, lors de la sortie mondiale des Xbox Series X et S.

Une console, mais aussi des jeux

Cette première étape de lancement de la PS5 s’accompagne de la sortie de plusieurs jeux « next-gen » dont des exclusivités PlayStation Studios, telles que Marvel’s Spider-Man : Mile Morales ou Demon’s Souls (Remake), et d’autres mastodontes comme Assassin’s Creed Valhalla ou (dès demain) Call of Duty – Black Ops : Cold War. Dans un communiqué, rappelant les différentes technologies phares de sa console, Sony rappelle que d’autres titres viendront compléter ce catalogue avant la fin de l’année 2020 et au début de l’année 2021. Parmi eux, on retrouvera bientôt, entre autres, Deathloop, Ghostwire : Tokyo, Project Athia, Final Fantasy XVI ou encore Hogwarts Legacy. Et bonne nouvelle pour les assoiffés de jeux vidéo console : la PS5 ne sera pas zonée. Cela signifie que les joueurs français peuvent d’ores et déjà commander une copie japonaise ou américaine pour l’essayer, en avance, sur leur machine européenne.