COVID-19 : pourra-t-on passer Noël avec sa famille ?

En 2020, Noël promet déjà de ne ressembler à aucune autre année.

On le sait, le confinement devrait être levé d’ici Noël, au moins temporairement, a indiqué dimanche Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé sur France Inter. Une telle accalmie permettrait au Français de passer leurs fêtes de fin d’année en famille. Néanmoins, une récente étude, réalisée par OpinionWay pour Proximis, rapporte que 53% d’entre nous envisagent déjà de rester seuls par crainte de contamination.

Un Noël sous la contrainte

Pourtant, d’après BFM TV, il sera probablement possible pour ceux qui le souhaitent de passer Noël en famille cette année. En effet, Jean Castex a annoncé jeudi lors d’une conférence de presse, la volonté du gouvernement de “pouvoir permettre un nouvel allègement au moment des vacances de Noël”. L’attestation devrait rester obligatoire au-delà du 1er décembre, a confirmé le Premier ministre, mais cette dernière pourrait être limitée aux seuls déplacements hors du département de résidence, comme c’était le cas il y a quelques mois.

De plus, il est d’ores et déjà possible de réserver ses billets de train pour la période de Noël. La SNCF a en effet annoncé que le trafic reprendrait rapidement dès la levée du confinement et que, compte tenu de la situation épidémique inédite, les réservations restaient 100% remboursables en cas d’annulation. Les voyages à l’étranger, quant à eux, restent strictement interdits en cette période.

Oubliez les grandes réunions de famille

Sans surprise, il n’y aura pas de limitation légale au nombre de convives lors des fêtes de Noël, ce qui serait bien trop compliqué à contrôler. Tandis qu’Emmanuel Macron annonçait mi-octobre que les groupes de plus de six personnes ne seraient plus autorisés au restaurant et dans les lieux publics, Jean Castex en a appelé jeudi à la responsabilité collective au sein de la sphère privée : “Il ne serait pas raisonnable d’espérer pouvoir organiser de grandes fêtes à plusieurs dizaines de personnes, notamment pour le réveillon du 31 décembre”. Même en période de Noël, il conviendra donc de respecter les gestes barrière, et de limiter ses interactions sociales au strict nécessaire.