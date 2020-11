Des indices sur l’AirPods Studio se cacheraient dans une mise à jour iOS

Lors de sa dernière Keynote, la conférence « One More Thing », Apple ne s’est attardé que sur son volet informatique. La marque à la pomme prépare pourtant d’autres produits à venir incessamment sous peu, dont un mystérieux casque. Ce dernier, appelé AirPods Studio, serait le nouveau fleuron de l’audio du côté de Cupertino. Mêlant métal et cuivre, avec des oreillettes magnétiques (comme l’iPhone 12), ce casque subirait cependant des retards de production (rapportés ci-dessous par le leaker Jon Prosser) et n’est donc pas encore prêt de voir le jour dans les rayons de nos magasins (virtuels, confinement oblige). De nouvelles informations auraient néanmoins fuité le concernant, à travers la bêta d’une mise à jour du système iOS, version 14.3.

First:

Major hiccup in AirPods Studio production 😬

A few key features have now been cut.

Seems they still need to work some things out before we have final units.

Looking like they won’t be ready to ship until December AT BEST. pic.twitter.com/oRRTXJQVhH

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 14, 2020