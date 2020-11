Confinement : les Français pourront-il prendre le train à Noël ?

Alors que le confinement 2.0 bloque toujours l’ensemble du pays, le ministre des Transports a fait le point sur la situation ferroviaire à l’approche de Noël.

Depuis l’annonce du reconfinement la semaine dernière, la fréquentation des transports en commun est logiquement en chute libre. Cette situation a amené les différents acteurs du secteur à revoir drastiquement leur offre à la baisse pour les prochaines semaines. Ainsi, concernant la SNCF par exemple, seuls 30% des trains TGV et Intercités sont actuellement en circulation, pour environ 15% de fréquentation côté usagers. Certains voyageurs s’en inquiètent à l’approche de Noël.

En effet, si ce nouveau confinement devrait encore durer au moins jusqu’au 1er décembre et peut-être même trois mois, beaucoup s’interrogent sur la reprise progressive des transports en commun sur le territoire français, qui pourrait s’avérer très insuffisante à l’approche des fêtes de fin d’année. Interrogé par France Info, le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari a ainsi tenu à rassurer les Français, en expliquant que l’offre de transport en commun reprendrait le plus rapidement possible, et ce, dès la levée du confinement. “Le trafic baisse maintenant, on regarde le confinement, a déclaré le ministre. À partir du moment où on déconfine, on augmentera l’offre de transports et donc on augmentera l’offre de TGV et donc les places disponibles en vente sur internet seront à nouveau augmentées”. Pour Noël, les trains comme les avions devraient ainsi rapidement retrouver une offre plus soutenue, assure le ministre, à condition bien évidemment que le confinement ait été levé d’ici là. En plus d’assurer aux usagers la possibilité de pouvoir à nouveau voyager sur le territoire après le confinement, le ministre des Transports a également rappelé que “les billets de trains et d’avions [achetés] aujourd’hui sont remboursables et échangeables sans frais”. De quoi rassurer ceux qui voudraient anticiper et réserver leurs billets à l’avance.