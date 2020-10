Le reconfinement pourrait durer jusqu’à… trois mois

D’après les informations d’Europe 1, le gouvernement envisagerait de garder la France sous cloche pendant une durée de huit à douze semaines. Le déconfinement pourrait ainsi avoir lieu seulement… fin janvier.

Trois mois. C’est le temps qu’il faut pour construire un palais dans Astérix et Obélix : Mission Cléopatre, mais aussi, peut-être, le temps que prendra ce nouveau confinement dans le pire des cas. D’après des informations exclusives d’Europe 1, le nouveau confinement annoncé par Emmanuel Macron mercredi soir et qui prendra effet la nuit prochaine pourrait durer bien plus longtemps que les quatre semaines annoncées. Tandis que cette seconde vague s’annonce comme « pire que la première », le second confinement pourrait, lui-aussi, s’allonger encore plus longtemps qu’au printemps. D’après Europe 1, ce reconfinement pourrait durer entre huit et douze semaines, soit, éventuellement, jusqu’à la fin du mois de janvier.

Si Emmanuel Macron a préféré évoquer quatre semaines renouvelables, ce serait dans un souci d’acceptation sociale des mesures. En annonçant un confinement de deux à trois mois, l’exécutif aurait risqué de froisser l’opinion publique, jusqu’à pousser certains à ne pas respecter le confinement. Le chef de l’État l’a par ailleurs rappelé à plusieurs reprises au cours de son discours : l’unité nationale est indispensable pour lutter contre ce virus, sauf qu’elle n’est possible que si les Français acceptent les mesures énoncées par le gouvernement. Si un confinement d’une durée de huit à douze semaines semble être la piste la plus prudente, l’exécutif espérerait tout de même un « miracle » afin de déconfiner avant les fêtes de fin d’année : que les nouvelles contaminations et les entrées en réanimation baissent très sensiblement d’ici début décembre. Néanmoins, ce scénario serait actuellement jugé « très improbable » par le conseil scientifique.

