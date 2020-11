Des bottes Palladium pour Destiny 2

Pour rentabiliser les développements très coûteux de leurs jeux AAA, les éditeurs mettent le paquet sur le merchandising, ce qui donne des mariages parfois étranges comme la collection de baskets Reebok aux couleurs d’Assassin’s Creed Valhalla.

Nul ne doute que les baskets et les vêtements imaginés par Reebok pour le dernier volet d’Assassin’s Creed sont de bons produits, mais quand on sait que le jeu se déroule à l’ère des vikings, il faut chercher loin le lien entre le jeu et cette collection ! Le partenariat est un peu plus évident entre Bungie et Palladium : les bottes imaginées par ce dernier s’accordent un peu mieux avec l’univers hostile d’Europe, la lune de Jupiter sur laquelle se déroule Destiny 2.

Des bottes pour Europe

Les joueurs de Destiny n’auront évidemment pas l’obligation de porter ces bottes quand ils joueront bien au chaud chez eux ! Deux modèles ont été imaginés. Les Pampa Sub Zero reprennent le design des bottes Pampa, avec la touche futuriste des fermetures Velcro, un mousqueton métallique sur le talon, et un insigne jaune fluo qui contraste avec le cuir de la chaussure.

Ce modèle se destine à la vie quotidienne, ce sont des bottes souples à hauteur de cheville et qui ont été conçues pour résister aux intempéries (bon, peut-être pas les tornades violentes d’Europe…). Les Pampa Europa Tactical sont plus indiquées pour les situations extérieures délicates : Palladium y a glissé une doublure en fausse fourrure qui permettra de supporter les rigueurs hivernales.

Les Europa Tactical sont conçues avec un cuir de nubuck et une coupe haute. Elles combinent des coloris gris lune noir intense avec des touches de jaune fluo. Ces bottes ne devraient pas tarder à être commercialisées. Elles sont livrées dans des boîtes décorées de cartes célestes et radiales de Destiny.