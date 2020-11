Reebok lance une collection de chaussures et de vêtements Assassin’s Creed Valhalla

C’est incontestablement le gros jeu Ubisoft de cette fin d’année : l’éditeur va lancer Assassin’s Creed Valhalla le 10 novembre sur PC et consoles. La promesse d’aventure et d’action chez les vikings est alléchante, et quoi de mieux pour explorer cette période que de confortables vêtements et chaussures Reebok !

À l’occasion du lancement d’Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft et Reebok ont collaboré pour créer une gamme de vêtements, de chaussures et d’accessoires griffés aux couleurs du jeu. La collection comprend deux modèles de hoodies à 64,95 € chacun, des chaussettes assorties (14,95 €) et une casquette (27,95 €).

Pour tenir le coup durant l’hiver viking

Le plat de résistance de cette collection, ce sont des sneakers que Reebok décline en trois modèles. La Zig Kinetica est recouverte d’un tissu noir maillé et découpé en zig-zag, et la paire intègre le symbole du corbeau Synin qui, dans le jeu, aidera le héros Eivor tout au long de son périple. La Zig Kinetica est commercialisée 119,95 €.

Les Club C Revenge et Classic Leather Legacy sont moins chères (89,95 € chaque paire), mais elles se veulent plus polyvalentes. La première est en cuir blanc parsemée de touches de vert et de noir. Le talon présente deux haches de guerre entremêlées. Le second modèle est gris avec un design inspiré du rétro-running, pour ceux qui ne veulent pas choisir entre le présent et le passé ! Un symbole de corbeau en relief s’affiche sur le talon.

Chaque pièce de cette collection sera marquée du logo Assassin’s Creed Valhalla x Reebok, et on y retrouvera des figure des symboles emblématiques des Vikings. Tous ces produits sont d’ores et déjà disponibles dans le commerce.