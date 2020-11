Le Colisée en Lego est presque aussi impressionnant que son modèle

Voilà une boîte de Lego qui va occuper les amateurs pendant de longues soirées d’hiver. Le fabricant danois vient tout simplement de lancer le set le plus imposant de l’histoire : plus de 9.000 pièces qui reproduisent le Colisée !

La démesure du Colisée romain méritait bien une reproduction en Lego exceptionnelle. C’est bel et bien le cas : ce set Creator compte pas moins de 9.036 pièces, bien davantage que le Faucon Millenium de 2017, qui comprenait 7.541 pièces. Faites de la place à la maison, ce monstre le mérite : il s’agit en effet du plus grand set existant.

Le plus grand set Lego !

Le Colisée Lego repose sur un support ovale qui permet l’observation sous tous les angles. S’élevant sur 3 étages, le modèle est paré de colonnes d’ordres dorique, ionique et corinthien. Il mesure 27 cm de haut, 52 cm de large et 59 cm de profondeur. Malgré sa taille, on peut le soulever facilement et il se tourne sans effort.

Avec autant de pièces, il s’agit d’une reproduction destinée à être recrée par des adultes : Lego indique qu’il pourrait faire un « cadeau spécial » pour les amateurs d’architecture ou les passionnés d’histoire. Les instructions de montage, tout aussi colossales que le set, s’accompagnent de détails relatifs à l’histoire du Colisée et à sa conception.

Tout comme son modèle qui remonte à la Rome antique, ce set est un véritable chef d’œuvre qui n’est pas à la portée de toutes les bourses : il faut en effet compter 499,99 €. La boîte sera disponible le 27 novembre.