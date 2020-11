Plague Inc. se dote d’un mode gratuit dans sa dernière mise à jour

Le célèbre jeu de stratégie spécialisé dans les pandémies, qui a gagné en popularité dernièrement, bénéficie d’un nouveau mode gratuit intitulé « The Cure ».

En février dernier, le gouvernement chinois avait pris la décision d’interdire purement et simplement Plague Inc., un jeu de stratégie pour le moins original qui consiste à simuler une apocalypse déclenchée par une pandémie. Il faut dire que la notoriété du jeu a explosé quand la pandémie – bien réelle cette fois-ci – de coronavirus a déferlé sur le monde au début de l’année. Au-delà des éventuelles polémiques que peut susciter un jeu dont l’objectif principal est d’éradiquer l’espèce humaine via un virus mortel, Plague Inc. est reconnu comme étant l’un des meilleurs jeux de stratégie globale de ces dernières années. Ndemic, le développeur du jeu, a récemment introduit un nouveau mode de jeu gratuit pour améliorer l’expérience et la rendre accessible à tous, dans ce contexte où la réalité rejoint la simulation.

Baptisé « Plague Inc. : The Cure », ce nouveau mode a le mérite de s’appuyer sur une base scientifique, en plus de s’insérer dans l’actualité que nous connaissons tous. En effet, The Cure simule les différentes étapes nécessaires au ralentissement voire à l’éradication d’une pandémie, comme la recherche sur la maladie ou le développement d’un vaccin, en passant par le traçage des cas contacts. Comme le précise Ndemic, ce mode de jeu n’a pas vocation à être un modèle scientifique rigoureux, même s’il a été développé sous l’égide de différents experts. Par son aspect pédagogique, The Cure donne une petite idée des réponses que l’on pourrait apporter à une épidémie comme celle qui touche le monde entier depuis presque un an désormais.

Comme s’il se soulageait de la culpabilité d’avoir développé un jeu simulant des pandémies, Ndemic avait annoncé en mars dernier qu’il allait faire des dons à des organisations qui luttent contre l’épidémie, comme l’OMS par exemple. Cette collaboration avec des organisations internationales a motivé le studio à créer ce nouveau mode de jeu, qui a pour but de démontrer le caractère indispensable d’une coopération internationale pour faire face à une pandémie. Plague Inc. The Cure restera gratuit jusqu’à la fin de l’épidémie, d’après Ndemic. Le nouveau mode est disponible sur iOS et Android, et devrait arriver prochainement sur PC et consoles.