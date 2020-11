La publicité ciblée débute sur France Télévisions depuis les box Orange

La publicité ciblée va devenir une réalité pour des millions de téléspectateurs utilisant les box d’Orange pour accéder aux chaînes de France Télévisions. Pour eux, le contenu des spots publicitaires sera un peu différent.

Orange et France TV Publicité, la régie publicitaire du groupe France Télévisions, ont annoncé qu’en novembre et en décembre, dix annonceurs diffuseront une campagne de TV segmentée sur les chaînes de l’entreprise publique. Cette campagne se déroulera à partir des décodeurs du fournisseur d’accès. Il s’agit d’une phase pilote pour cette technologie, qui se poursuivra jusqu’en fin d’année.

Les codes du numérique appliqués à la pub linéaire

Les téléspectateurs pourront voir des publicités ciblées provenant de marques et d’enseignes comme Carte Noire, EDF, Engie, Harrys, Intermarché, Orange, PSA, Renault, Reckitt Benckiser Healthcare et Sanofi. Par publicité ciblée, on entend « géociblage de la campagne, personnalisation du spot selon des cibles de foyers spécifiques, mesure des KPI [indicateurs de performance] de la campagne selon les standards du digital ».

Il s’agit en fait d’appliquer les recettes de la pub en ligne à la télévision linéaire. Pour être « ciblé » par ces publicités, il faut avoir donné son consentement : Orange s’en est chargé auprès des abonnés TV. Les deux partenaires assurent que cette campagne s’effectue dans le plus strict respect de la réglementation sur les données personnelles.

« La TV segmentée ouvre la voie à de nouvelles expériences publicitaires qui renforcent l’attractivité du média TV », se réjouit Marianne Siproudhis, Directrice Générale de FranceTV Publicité. « La TV adressée est une offre innovante pour le marché publicitaire et une prouesse technologique des opérateurs. Cette solution a été entièrement conçue par les équipes Orange et a nécessité près de deux ans de développements », indique de son côté Christian Bombrun, Directeur Produits & Services chez Orange.