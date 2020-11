Oculus Quest 2 : le taux de rafraichissement à 90Hz arrive !

Comme promis, Facebook va ajouter lors d’une prochaine mise à jour le taux de rafraîchissement de 90Hz pour l’Oculus Quest 2, son casque VR lancé le 13 octobre dernier.

La prochaine mise à jour de Facebook pour son équipement VR concernera l’Oculus Quest premier du nom et l’Oculus Quest 2. C’est néanmoins surtout ce dernier qui bénéficie de la meilleure amélioration. Cette nouvelle mise à jour ajoutera la prise en charge native du taux de rafraîchissement de 90 Hz, généralisée à tout le système du casque et à la majorité de ses jeux. Selon Facebook, les jeux qui bénéficieront bientôt de cette amélioration sont SUPERHOT, Echo VR, Beat Saber, Vacation Simulator, Space Pirate Trainer, Racket : Nx, et Job Simulator. À noter que si le support par défaut à 90 Hz est activé sur tous les logiciels du système Quest 2, le support des jeux et applications individuelles devra être fourni par les développeurs.

Autre apport de la mise à jour, l’Oculus Link (jusqu’alors en bêta), qui permet à Oculus Quest 2 de fonctionner avec les jeux PC VR relativement facilement. Les joueurs auront notamment la possibilité de basculer entre les taux de rafraîchissement – 72Hz, 80Hz et 90Hz – directement depuis l’application PC Oculus.

Enfin, Oculus Quest et Oculus Quest 2 disposeront du système « Oculus Move », un « système de suivi de la condition physique » qui permettra de savoir combien de temps vous utilisez votre casque VR. Il indiquera par exemple le nombre de calories brûlées en jouant avec le casque. Oculus Move devrait être déployé cette semaine d’après Facebook. Cette mise à jour va peut-être ouvrir la voie à une autre fonctionnalité très attendue, l’application « App Gifting » de l’Oculus Store. Elle permet d’offrir du contenu en cadeau à un autre possesseur d’un casque Oculus Quest. Un ajout idéal pour la période de Noël (virtuelle) qui s’annonce. En attendant, rien ne vous empêche de lire notre test de l’Oculus Quest 2.

B08HHD6S26