Le marché de la mobilité électrique continue sa croissance en France. Et sans trop de surprise, le géant Renault en profite le plus.

La France a beau être à nouveau confinée, de nombreux Français sont encore contraints de se déplacer, notamment pour aller travailler. En conséquence, beaucoup continuent de se doter d’une voiture et ils sont toujours de plus en plus à choisir les options électriques ou hybrides. L’agence Avere France, l’Association nationale pour le développement de la mobilité électrique, le constate aujourd’hui à l’occasion de la publication de son baromètre mensuel. Et parmi les nouveaux véhicules électriques ou hybrides mis sur les routes, la majorité sont de la marque Renault. En effet, les Renault Zoé constituent un quart des voitures électriques nouvellement immatriculées en octobre 2020. Les Renault Captur forment, quant à elle, plus d’un tiers des véhicules hybrides rechargeables nouvellement sur les routes.

Les grandes gagnantes de cette croissance de la mobilité électrique restent néanmoins la nouvelle Peugeot e-208, déjà en deuxième position du top 10 mensuel des voitures électriques les plus vendues en France, et les KIA e-Niro et Renault Twingo ex æquo sur la troisième marche du podium. Du côté des hybrides, la Renault Captur est suivie par la Citroën C5 Aircross et l’Audi Q5. En tout, Avere France rapporte l’immatriculation de 21 199 nouveaux véhicules électriques et hybrides rechargeables en octobre 2020. Cela couvre 10 % de parts du marché automobile, un mieux de près de 200% par rapport à l’an dernier. L’agence regrette néanmoins de constater que cette croissance n’est pas accompagnée par un plus grand nombre de points de recharge. Il est actuellement fixé à seulement un point de recharge pour 13 véhicules. « Reste à s’assurer que tous ces véhicules puissent accéder facilement à la recharge, souligne Cécile Goubet, déléguée générale de l’Avere-France. (…) L’accès à la recharge nécessite un gros coup d’accélérateur pour accompagner le marché. »

Top 10 des voitures électriques les plus vendues en France (oct. 2020)

#1 – Renault Zoé #2 – Peugeot e-208 #3 ex æquo – KIA e-NIRO #3 exæquo – Renault Twingo #5 – Hyundai Kona #6 – Volkswagen ID.3 #7 – Peugeot e-2008 #8 – Mini Cooper SE #9 – Opel Corsa-E #10 – NISSAN Leaf

Top 10 des voitures hybrides les plus vendues en France (oct. 2020)