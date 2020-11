Le Prince de Bel-Air dévoile la bande-annonce de son épisode réunion

Prochainement diffusé sur la chaîne HBO, cet épisode inédit sortira à l’occasion des 30 ans de la sitcom culte.

Les fans en ont rêvé, HBO Max l’a fait. Pour fêter les 30 ans de la série culte, la chaîne américaine de streaming diffusera la suite des aventures du célèbre Prince de Bel-Air. On y retrouvera évidemment Will Smith, mais aussi Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Joseph Marcell (Jeffrey), Daphne Maxwell Reid (Vivian) ou encore Alfonso Ribeiro (Carlton). Cet épisode sera également l’occasion de retrouver Janet Hubert, l’interprète originale de Tante Viv, remplacée par Daphne Maxwell Reid en saison 4. En guerre ouverte avec Will Smith depuis des années, l’actrice avait jusqu’alors toujours refusé de participer à un sequel de la série.

Plus qu’un simple sequel, cet épisode baptisé The Fresh Prince of Bel-Air Reunion devrait être l’occasion pour les acteurs de se retrouver au milieu des décors de la série, afin d’évoquer ensemble leurs meilleurs et leurs pires souvenirs de tournage. Après avoir partagé une photo du tournage il y a quelques semaines, Will Smith a cette fois présenté une première bande-annonce sur sa chaîne YouTube, en prévenant les fans de la série : “Vous n’êtes pas prêts, vous ne pouvez pas être prêts”. On y retrouvera notamment quelques extraits des meilleurs moments de la série mais aussi un vibrant hommage à James Avery, alias Oncle Phil, mort en 2013.

Rendez-vous le 19 novembre prochain sur la chaîne de streaming HBO Max pour découvrir les dessous de ces retrouvailles, qui s’annoncent déjà explosives. À noter que si cet épisode hommage est déjà particulièrement attendu par les fans, il devrait aussi être l’occasion d’évoquer le remake sombre et dramatique du Prince de Bel-Air actuellement en préparation, et produit par Will Smith lui-même d’après l’idée du réalisateur américain Morgan Cooper.