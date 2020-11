La Xbox Series X prend le pas sur Stadia en termes de vitesse

À sa sortie, la plateforme de jeux vidéos à la demande de Google avait surpris par sa capacité à égaler voire dépasser les consoles alors même qu’elle s’appuie sur le Cloud Gaming. Aujourd’hui, la nouvelle génération est arrivée et Google Stadia est sérieusement concurrencée.

Nous allons bientôt fêter le premier anniversaire de Google Stadia, la plateforme de jeux vidéos à la demande du géant américain, qui a été présentée à sa sortie comme une révolution dans le domaine du cloud gaming. S’il est clair que Stadia affrontait aisément les consoles de la huitième génération (Playstation 4 & Xbox One), elle doit désormais se positionner face à des machines d’un tout autre niveau. La Xbox Series X ayant débarqué sur le marché, les premières comparaisons ont pu être effectuées, et Stadia affiche un léger retard par rapport à la console de Microsoft.

Un des principaux arguments de Google pour défendre sa plateforme face aux mastodontes que sont Sony et Microsoft n’était autre que la vitesse. Il faut bien l’avouer, à sa sortie, Stadia affichait des performances supérieures aux consoles existantes (même s’il faut préciser qu’une excellente connexion est nécessaire pour profiter desdites performances). Le problème, c’est que les nouvelles consoles ont une amélioration qui fait toute la différence par rapport à leur prédécesseur : leurs SSD ultra-rapides. Un ajout suffisant pour dépasser Stadia, comme les premiers tests de vitesse le démontrent.

Ce test, réalisé par la chaîne YouTube Cloud Gaming Xtreme, a comparé la vitesse des deux systèmes via plusieurs gros titres, et la différence, même si elle n’est pas significative, est bien présente : par exemple, Watch Dogs : Legion se charge en 1 : 02 sur la Xbox Series X contre 1 : 23 sur Stadia. Sniper Elite 4, un jeu un peu moins récent que le précédent, prend quant à lui 35 secondes à charger sur la nouvelle Xbox et 1 : 04 sur Stadia. Ces différences ne sont pas gigantesques, mais elle mettent en lumière les améliorations apportées aux nouvelles consoles, qui ont beaucoup misé sur la réduction des temps de chargement. Bien entendu, Google Stadia pourrait quant à elle réduire l’écart avec de nouvelles mises à jours ou des optimisations de la part des développeurs. Pour la défense de la plateforme de Google, rappelons ses deux avantages majeurs : pas d’installation requise et pas de limite de stockage.

Si vous désirez pousser la comparaison un peu plus loin, n’hésitez pas à consulter notre test de Google Stadia ainsi que ceux de la Xbox Series X et de la Playstation 5.