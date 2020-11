Qualcomm peut à nouveau vendre des puces 4G à Huawei

Privée de nombreux composants américains depuis les mesures de boycott initiées par le gouvernement Trump, la firme chinoise Huawei devrait à nouveau profiter des puces 4G du constructeur américain Qualcomm.

Bonne nouvelle pour Huawei. Alors que la marque chinoise est toujours sous le coup des nombreuses restrictions initiées par le gouvernement Trump (et que la récente élection de Joe Biden, à la présidence des États-Unis, pourrait ne pas résoudre la situation d’un simple claquement de doigts), le fabricant de chipsets Qualcomm vient d’obtenir une exception commerciale pour faire affaire avec l’entreprise fondée par Ren Zhengfei. Concrètement, la marque américaine pourra à nouveau continuer de fournir Huawei en puces 4G. Si Qualcomm n’a pas encore officiellement précisé de quel type de chipset il s’agissait, l’agence de presse Reuters affirme d’ores et déjà qu’il s’agit de chipsets pour des appareils mobiles. Cette autorisation devrait donc permettre à la firme chinoise de sortir la tête de l’eau.

Soulagement pour Huawei

En effet, depuis un décret datant de mai 2019, le gouvernement américain avait déjà interdit aux entreprises américaines de commercer avec des entreprises chinoises, et plus particulièrement Huawei, accusée d’être une menace pour la sécurité nationale. Ces restrictions avaient été étendues cette année à tous les fabricants, même étrangers, si ces derniers avaient pour projet de faire affaire avec le fabricant de smartphones chinois. En août dernier, la marque dévoilait lors du China Information Technology Summit 2020 qu’elle manquait de processeurs pour fabriquer ses terminaux et que si les sanctions américaines perduraient, elle serait sans doute contrainte d’abandonner la production de ses propres puces haut de gamme Huawei Kirin. Malgré tout, Reuters rappelle que si les interdictions semblent pour le moment levées entre Qualcomm et Huawei, ces dernières ne concernent que des puces 4G. Concernant la 5G, qui cristallise de nombreuses tensions entre l’entreprise chinoise et le gouvernement américain, il faudra sans doute s’attendre à une reprise des négociations.