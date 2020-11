Animal Crossing : cette mise à jour gratuite s’annonce festive

En cette période de fin d’année, « Animal Crossing : New Horizons » s’enrichit de deux nouveaux événements, de nouvelles fonctionnalités et du transfert de sauvegarde.

La fin d’année approche et, avec elle, ses fêtes bien évidemment. À cette occasion, l’un des plus grands succès vidéoludiques mondiaux de cette année, Animal Crossing : New Horizons, se garnit d’une nouvelle mise à jour gratuite hautement festive. Disponible dès demain, jeudi 19 novembre, cette nouvelle version hivernale introduira deux nouveaux événements, comparables aux fêtes réelles de Thanksgiving et de Noël. Le jeudi 26 novembre, le monde virtuel d’Animal Crossing invitera le joueur à célèbrer le « Jour du partage » avec Dindou, une volaille cuistot. Puis, un mois plus tard, le jeudi 24 décembre, le « Jour des cadeaux » lui donnera la possibilité de fêter le réveillon de Noël, avec Rodolphe le renne, en offrant des cadeaux à différents personnages du jeu. Par ailleurs, des items créés en écho au réveillon du Nouvel An seront disponibles entre les 26 et 31 décembre.

L’hiver approche ! Préparez-vous à déguster de bons petits plats et à voir l’arrivée des premières neiges avec la nouvelle mise à jour gratuite d’#AnimalCrossingNewHorizons, disponible jeudi ! 🦃❄️ pic.twitter.com/z73JBEKSOl — Nintendo France (@NintendoFrance) November 17, 2020

Cette nouvelle mise à jour ne sera pas seulement événementielle, elle s’accompagnera aussi de nouvelles possibilités ingame. L’inventaire de chaque joueur passera de 800 à 2400 items au maximum. De plus, chaque personnage pourra se doter de six nouvelles coiffures et interagir avec les autres à l’aide de neuf nouvelles réactions comme s’asseoir ou prendre une photo. Surtout, Animal Crossing : New Horizons autorisera enfin les transferts de sauvegarde. Autrement dit, il sera désormais possible de transférer les données d’un même jeu sur une autre console par le biais d’une application « Outil de transfert » sur le Nintendo e-Shop. Si le joueur n’est pas le Délégué insulaire du monde virtuel de son jeu, il pourra toujours transférer une partie de ses données sauvegardées mais pas l’île elle-même.