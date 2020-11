Beats : une nouvelle apparence luisante pour les Powerbeats

La marque mondialement connue du rappeur américain Dr. Dre aujourd’hui sous le jalon d’Apple s’est associé à une maison de couture japonaise pour créer une apparence spéciale pour les écouteurs sans fil PowerBeats, qui peuvent désormais briller dans le noir.

Il est aujourd’hui très difficile de trouver un clip musical sans un placement de produit pour des casques, enceintes, ou écouteurs de la marque Beats, fondée en 2006 par le rappeur américain Andre Romelle Young, alias Dr. Dre. L’entreprise, rachetée par Apple en 2014 pour la bagatelle de trois milliards de dollars, a dévoilé au printemps dernier la version numéro quatre de ses écouteurs « PowerBeats », qui combinaient simplicité et efficacité. Aujourd’hui, la marque a dévoilé une nouvelle apparence pour ces écouteurs, qui a la particularité de briller dans le noir.

Beats By Dre s’est associé à la maison de couture et de joaillerie japonaise Ambush pour doter ses écouteurs de cette capacité à luire d’une couleur verdâtre dans le noir. Ces écouteurs bluetooth, baptisés « PowerBeats Ambush Glow », sont d’ores et déjà disponibles sur l’Apple Store, au prix de 199,95 €, soit 50 euros de plus que la version normale. Précisons que les améliorations apportées à cette paire d’écouteurs sont uniquement cosmétiques et que ses capacités techniques sont les mêmes que celles des PowerBeats 4 sortis plus tôt cette année. Ils ne se distinguent que par cette fameuse lueur verte dans l’obscurité, ainsi qu’une légère lueur mentholée pendant la journée. D’après Yoon Ahn, directrice créatrice à Ambush, le design de ces écouteurs est inspiré de l’ambiance très lumineuse de Tokyo, ville natale de l’entreprise de couture nippone. « J’ai pensé que ce serait vraiment cool de concevoir un produit qui pourrait capter cette même énergie de la ville lorsque vous êtes dehors tard le soir à écouter de la musique », dit-elle. Si la faculté de scintiller dans le noir grâce à vos écouteurs vous intéresse, ou si vous souhaitez tout simplement acquérir de nouveaux écouteurs, n’hésitez pas à parcourir notre test des écouteurs bluetooth PowerBeats 4.