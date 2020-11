PS5 : voici les 6 premières choses à faire quand vous la recevrez

Vous avez reçu, ou allez recevoir votre PS5 ? Voici les choses qu’il faut faire après avoir déballé la console.

Cela fait des mois que vous l’attendiez, vous l’avez précommandée dès que possible, et la voilà, elle est enfin sous vous vos yeux. La PS5 est arrivée ! Quelles sont les premières choses à faire lorsque vous la recevez ? Voici nos conseils pour bien vous lancer dans l’aventure PS5.

Trouvez-lui une bonne place

Avant même d’allumer la console, il faudra lui trouver une place idéale. Comme tout matériel électronique, la PS5 dégage de la chaleur. Et si son système de refroidissement a été particulièrement optimisé afin qu’elle soit aussi silencieuse que possible, c’est toujours une bonne idée d’installer sa console dans un endroit relativement aéré afin de faciliter le dégagement de la chaleur. Par exemple, mieux vaut la poser sur votre meuble TV que de l’encastrer dans un endroit étroit.

Connectez-vous à votre compte PlayStation® pour récupérer vos jeux et sauvegardes

Lors de la première mise en route de la console, il vous sera demandé de vous connecter à votre compte PlayStation®. Cela permettra de récupérer très facilement votre bibliothèque de jeux dématérialisés. Si vous êtes abonné au service PS+, vous pourrez également retrouver très facilement vos sauvegardes via le cloud de Sony. Sinon, vous pouvez utiliser une clef USB, la procédure est également très simple.

Transférez vos données PS4

Si vous n’avez pas envie de retélécharger vos jeux, vous pouvez simplement les transférer depuis votre PS4 avec la fonction prévue à cet effet dans les paramètres de la console. Pour le faire plus rapidement, ce sera plus simple de le faire à l’aide d’un câble Ethernet, mais cela marche aussi via Wi-Fi. Il suffira ensuite de patienter pour récupérer ses données de jeu et ses autres données.

Réglez bien l’image

Avant de commencer à jouer, il est important d’optimiser au mieux le rendu de la console pour votre matériel. Si vous disposez d’un téléviseur compatible HDR, prenez le temps de l’ajuster. L’effet « waouh ! » n’en sera que meilleur lorsque vous lancerez votre premier jeu.

À propos de l’image, pensez à brancher la console avec le câble HDMI 2.1 fourni dans la boîte. Peu importe votre TV, en utilisant ce câble vous avez l’assurance qu’il fera transiter tout ce que la PS5 peut délivrer sans avoir besoin de s’embarrasser considérations techniques. Il est aussi possible que votre téléviseur ait un port HDMI spécialement conçu pour le jeu vidéo, utilisez-le. Il est souvent signalé par une icône quand il existe.

Choisissez vos préférences de jeu une fois pour toutes

Contrairement à la PS4, il est possible avec la PS5 de paramétrer une fois pour toutes ses préférences de jeu. Par exemple, si vous aimez jouer en mode difficile, vous pouvez faire en sorte que cela soit la difficulté par défaut pour tous vos jeux. Il en va de même pour les contrôles de la manette DualSense. Vous pourrez par exemple d’inverser ou non l’axe vertical de la visée ou de la caméra. Enfin, vous pourrez choisir entre faire tourner les jeux PS4 avec plus d’images par seconde, ou dans une meilleure définition.

Jouez à Astro’s Playroom !

On sait que vous mourrez d’envie de lancer votre nouveau jeu PS5, mais Astro’s Playroom, préinstallé et gratuit sur la console de Sony, vaut vraiment le détour. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le jeu est loin de n’être qu’une démonstration technique de la PS5. Il vous permettra certes de découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités de la manette DualSense, mais c’est aussi et surtout une aventure à part entière qui mérite qu’on s’y attarde.

Cet article est sponsorisé par Sony. Il a été rédigé par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.