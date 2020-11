Pokémon GO Beyond : 6GEN, saisons, méga évolutions… La MAJ en détail

Baptisée « GO Beyond », la prochaine mise à jour de « Pokémon GO » déployée aujourd’hui promet déjà d’apporter avec elle son lot de nouveautés.

Après plus de quatre ans d’existence, Pokémon Go amorce cette semaine une mise à jour majeure de son système de jeu. Déployée aujourd’hui, cette dernière devrait ainsi proposer aux joueurs une toute nouvelle expérience, en modifiant non seulement des fonctionnalités existantes, comme le système de progression ou la limite de niveau, mais également en ajoutant de nombreux contenus et évènements inédits.

6GEN et Méga Évolutions

Après avoir accueilli les Pokémons de nombreuses générations, c’est au tour des créatures de la région de Kalos de faire leur apparition. Initiée avec les titres X et Y, cette nouvelle génération sera aussi l’occasion de découvrir pour la toute première fois dans Pokémon Go l’arrivée des Méga Évolution. À partir du 2 décembre prochain, les joueurs pourront ainsi capturer Amphinobi, Flambusard et tous leurs comparses. À noter que Trousselin sera également accessible uniquement en France. Du 2 au 8 décembre, ces derniers apparaîtront plus souvent à l’état sauvage.

Les saisons

Cette nouvelle mise à jour sera l’occasion de découvrir l’arrivée des saisons dans Pokémon GO. Comme la météo intégrée en 2017 au jeu, les saisons proposeront d’importants changements in-game, allant du taux de drop de certains Pokémons sauvages et d’œufs, à l’organisation d’évènements exclusifs. À noter également qu’à la manière d’Animal Crossing New Horizons, les saisons seront inversées entre l’hémisphère nord et sud. Ainsi dans les semaines à venir, les joueurs européens pourront découvrir davantage de Pokémons liés à l’hiver. De son côté, le Pokémon Vivaldaim devrait apparaître sous ses différentes formes saisonnières un peu partout sur le globe.

L’apparition des saisons sera également marquée par l’arrivée des saisons compétitives, mais aussi des Pokémons Méga-évolués, dans les raids saisonniers. La Ligue de Combat GO verra aussi le nombre de ses rangs passer de 10 à 24 et proposera désormais des récompenses liées aux saisons en cours. La toute première saison du jeu, qui débutera le 1er décembre, sera baptisée “Saison des festivités” et durera trois mois.

12 jours d’amitié

Déployée à partir d’aujourd’hui, cette importante mise à jour de Pokémon GO apportera avec elle un nouvel événement inédit baptisé « 12 jours d’amitié« , accessible à partir de ce soir 22 heures, heure française et jusqu’au lundi 30 novembre. Dans ce laps de temps, il sera possible pour les joueurs de bénéficier de nombreux bonus in-game, en passant plus rapidement d’un niveau d’amitié à un autre, ou en recevant des boosts d’attaque en combattant en raids avec des amis. De plus, la XP gagnée pendant toute la durée de l’événement en attrapant des Pokémons sera doublée.

GO Beyond 40

Nouveauté très attendue par les joueurs, le niveau maximal se voit désormais fixé à 50, et les conditions de passage de niveau s’apprêtent à changer, en demandant désormais des compétences particulières ou des objectifs précis plutôt que de la XP. À noter que plusieurs récompenses seront distribuées aux joueurs qui atteindront le niveau 40 avant la fin de l’année. Pour les autres, une refonte du système de progression devrait leur assurer de gagner encore plus rapidement des points d’expérience in-game.