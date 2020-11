Among Us va bientôt s’enrichir avec une nouvelle carte

Comme on vous l’annonçait il y a quelques semaines, le succès immense d’Among Us a forcé les développeurs à revoir leurs plans. Le studio InnerSloth avait en effet renoncé à développer une suite pour ce jeu d’ambiance, afin de se concentrer sur le jeu actuel, sorti en 2018 mais qui n’a véritablement percé que cette année. Cet objectif se concrétise aujourd’hui, puisque le studio a enfin teasé une nouvelle carte pour Among Us, en créant pour l’occasion un compte Twitter entièrement dédié au jeu.

🚀 Welcome to the official Among Us Twitter 🚀

Get all the news, peeks, and fun shenanigans here and become a part of the crew.

Here's a special look at the NEW Among Us map! (For your eyes only!!) (Don't show the impostors!!) pic.twitter.com/FrCkK7ZcnI

— Among Us (@AmongUsGame) November 18, 2020