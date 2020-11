5G : SFR dévoile officiellement ses premiers forfaits

Premier à déployer la 5G en France, plus précisément aujourd’hui à Nice, SFR en profite pour étaler ses quatre nouveaux forfaits compatibles avec le réseau nouvelle génération.

Avec son lancement de la 5G auprès de 50% des Niçois dès aujourd’hui, une première en France, SFR dévoile enfin officiellement les forfaits qui y donneront accès. Et de toute évidence, le « leak » sorti en début de semaine à leur sujet avait vu juste. L’opérateur filiale du groupe Altice proposera quatre offres 5G – toutes avec appels, SMS et MMS illimités. Le premier forfait proposera 80 Go de données mobiles pour 40 euros par mois. Un deuxième forfait, proposé à 50 euros par mois, offrira 100 Go de data par mois. Un troisième forfait, avec 150 Go de data, sera à 65 euros par mois. Enfin, un quatrième et dernier forfait permettra de bénéficier de données mobiles illimitées en 5G pour 95 euros par mois. Plus d’une trentaine de smartphones compatibles, avec lesquels les clients pourront y souscrire, sont déjà proposés.

En parallèle, l’opérateur au carré rouge lance aujourd’hui deux nouvelles applications mobiles pensées pour la 5G. « Du cloud à la réalité virtuelle ou augmentée en passant par le jeu à distance, le multi-écrans et les usages professionnels, les services innovants de la 5G sont aujourd’hui une réalité grâce à cette gamme complète proposée par SFR » déclare le géant télécom français dans un communiqué. L’application SFR Gaming donnera accès aux abonnés SFR 5G à un service de streaming vidéoludique, dont le catalogue comporte 300 titres. Parmi eux, rien de nouveau, on retrouve par exemple le dernier Tomb Raider, Sleeping Dogs, Mad Max ou encore Batman : Arkham Origins. L’opérateur ne précise pas si cette appli sera disponible sur iOS, malgré les contraintes de l’App Store d’Apple. L’appli SFR 5G Xperience, quant à elle, proposera de suivre des programmes sportifs, sur RMC Sport, ou d’actualité, sur BFM TV, en réalité virtuelle ou à 360° en capitalisant sur la fluidité du réseau 5G. SFR explique : « Avec ou sans casque de réalité virtuelle, le client 5G de SFR pourra par exemple regarder en 4K un match de football de l’UEFA Champions League sur RMC Sport en se plaçant sur le terrain ou sur différents angles de vue (ou) suivre l’actualité directement sur le plateau de BFMTV, comme s’il était aux côtés des présentateurs et invités. »