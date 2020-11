Animal Crossing Pocket Camp officialise la réalité augmentée

Pour s’évader malgré le confinement, « Animal Crossing Pocket Camp » vient de dévoiler le contenu de sa nouvelle mise à jour 4.0.

Les mises à jour se suivent, mais ne se ressemblent pas dans Animal Crossing. Quelques heures seulement après l’annonce de la mise à jour d’hiver pour le titre Animal Crossing : New Horizons, qui intègre désormais le transfert de données de sauvegarde, la licence de Nintendo vient d’officialiser sa mise à jour 4.0 pour le free-to-start Animal Crossing Pocket Camp. Pour fêter les trois ans du jeu mobile, disponible sur iOS et Android, Big N a ainsi annoncé l’arrivée de la réalité augmentée in-game. Grâce au mode Appareil photo RA, les joueurs pourront désormais placer leurs meubles et leurs compagnons directement dans la vraie vie, avant de les photographier ou de jouer avec eux. Avec le mode Chalet RA, il leur sera également possible de concevoir un lieu de vie chaleureux pour rencontrer les personnages du jeu et passer un peu de temps en face à face avec eux, toujours en réalité augmentée. De leur côté, Robusto le pigeon et l’indétrônable Marie devraient également faire leur arrivée sur le camp.

With the update on Nov. 19, two AR Modes will be added to Pocket Camp. Get even closer to your animal pals with the AR Camera and AR Cabin! #PocketCampAR pic.twitter.com/BxAtMyJ1Fj — Pocket_camp (@Pocket_Camp) November 19, 2020

En plus de cet ajout majeur, et de plusieurs autres améliorations et corrections de bugs in-game, les joueurs pourront aussi découvrir de nombreuses zones supplémentaires, qui pourront désormais être personnalisées et aménagées à volonté. Cerise sur le gâteau, les nouveaux arrivants comme les anciens bénéficieront également d’un mois d’abonnement gratuit à la Joyeuse Collection et pourront ainsi avoir accès à de nouveaux objets, meubles et vêtements exclusifs, tout en profitant d’un espace de stockage supérieur. À noter que l’abonnement est habituellement proposé à 8,99€ par mois et qu’il offre aux joueurs la possibilité de manger 5 gâteaux de la chance par mois. Un bon moyen de s’évader virtuellement pendant le confinement.