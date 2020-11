Régis Fassier, le dernier interprète de Casimir, est mort

Star de l’émission « L’Île aux Enfants » et célèbre pour avoir endossé le rôle du monstre gentil Casimir à la fin des années 1990, Régis Fassier, est décédé cette semaine.

“L’île aux enfants a dit au revoir aujourd’hui à son plus grand enfant. (…) Nous pensons très fort à celui qui a apporté son expérience et son dynamisme au domaine artistique, à sa famille et à tous ses amis”. C’est sur la page officielle de Casimir sur Facebook, que la triste nouvelle a été partagée et likée plus de 800 fois. Pourtant inconnu du grand public, Régis Fassier avait marqué toute une génération d’enfants en France, en incarnant Casimir, le plus célèbre des monstres du PAF, né durant les années 1970 dans l’émission L’Île aux Enfants. Passionné par le métier de marionnettiste depuis son plus jeune âge, ce dernier avait succédé à Yves Brunier dès son départ à la retraite en 1999 pour endosser le rôle du personnage orange.

Si Régis Fassier est surtout célèbre pour avoir incarné Casimir à l’écran, l’acteur marionnettiste s’est aussi illustré par d’autres nombreux rôles. La plupart ont eux aussi été hérités de l’acteur Yves Brunier, à commencer par Albéric, le chien bleu du Club Dorothée dans l’émission Récré A2, ou encore Groquick, la mascotte de la marque Nesquick dans les années 1980. En 1998, il avait également endossé le rôle de Footix, la mascotte française de la Coupe du monde de football. Rarement interrogé sur son parcours, l’acteur décédé à 56 ans avait accordé un entretien au site Brut l’année dernière. Il y avait expliqué sa passion pour le monstre gentil depuis ses plus jeunes années : “Moi à 10 ans, j’ai vu Casimir à la télé et au lieu de dire ‘Je veux être pompier quand je serai grand’, moi j’ai dit : ‘je veux faire ça, je veux être Casimir quand je serai grand et je veux être marionnettiste’. »