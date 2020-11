Echo Frames : Amazon lance ses lunettes connectées aux États-Unis

Un an après leur présentation, les Echo Frames d’Amazon sont enfin disponibles pour tous aux États-Unis. La firme en profite pour revoir sa copie, avec une autonomie en hausse, mais aussi une augmentation de prix.

C’est certainement l’innovation la plus attendue sur le secteur de la tech d’ici les prochaines années, mais elle sait se faire attendre… sauf chez Amazon ! L’année dernière, le géant du e-commerce avait dévoilé sa première paire de lunettes connectées, baptisées Echo Frames. Compatibles avec les verres de vue médicaux, ces lunettes ne sont néanmoins pas pourvues de capacités de réalité augmentée. À la place, on retrouve l’assistant vocal d’Amazon, Alexa, ainsi que des micros et des haut-parleurs afin d’interagir avec les lunettes. En soi, le concept rappelle un peu celui des Bose Frames, ces lunettes équipées des haut-parleurs pour écouter sa musique en toute circonstance, sauf qu’on dispose ici de la possibilité de changer les verres et d’ajuster la monture directement chez un opticien, comme sur des lunettes classiques.

Néanmoins, ces lunettes n’étaient, pour l’heure, disponibles qu’à une poignée d’utilisateurs, sur invitation seulement. Amazon annonce que les Echo Frames sont désormais disponibles pour tous, mais aux États-Unis seulement, tout du moins dans un premier temps. La firme en profite pour annoncer avoir largement revu sa copie depuis sa première présentation. Au menu, on retrouve de nouveaux haut-parleurs qui peuvent adapter le volume sonore à l’environnement ambiant, mais aussi une hausse d’autonomie de près de 40%. C’était en effet l’un des points décevants du premier modèle, qui ne disposait que de 3 heures d’écoute et de 14 heures en veille. Malheureusement, l’autonomie n’est pas la seule à avoir été gonflée… le prix aussi. Annoncées à 180 dollars, ces nouvelles versions grand public des Echo Frames sont vendues 250 dollars. En ce qui concerne les véritables lunettes connectés façon Google Glass et offrant la réalité augmentée, elles se font toujours attendre chez la plupart des constructeurs. D’ailleurs, on en est où avec ce concept de lunettes ?