Le jeu de combat spatial, sorti le 2 octobre dernier, va s’enrichir avec du nouveau contenu dans les prochains mois. Au programme, le B-Wing, le TIE Defender, ou encore une nouvelle carte.

Sorti en octobre dernier, Star Wars : Squadrons est le dernier jeu de la franchise sur la génération de console que l’on peut désormais qualifier d’ancienne, puisque la Playstation 5 sort aujourd’hui et que la Xbox Series X est déjà là depuis presque dix jours. Cela n’empêche absolument pas ce jeu de combat spatial à la première personne de prévoir une nouvelle mise à jour, dans laquelle il y aura des ajouts de taille. Une nouvelle carte et de nouveaux éléments de vaisseaux seront ajoutés le 25 novembre, tandis qu’une mise à jour de décembre agrandira la liste des véhicules jouables avec deux nouveaux vaisseaux : le TIE Defender et le B-Wing.

Moins connus que les fameux X-Wing de l’Alliance Rebelle ou que les bons vieux chasseur TIE de base au son si caractéristique, le B-Wing et le TIE Defender sont, respectivement, un vaisseau de type bombardier pour le premier et un vaisseau de type chasseur pour le second. Selon les développeurs, ces nouveaux véhicules ne sont pas censés remplacer ceux qui existent déjà : « il y aura toujours de bonnes raisons de choisir un Y-wing plutôt qu’un B-wing ou un chasseur TIE plutôt qu’un défenseur TIE et vice versa. Cela dépendra de votre style de jeu et de ce que la situation exige », peut-on lire dans l’annonce d’Electronic Arts. Pensé également comme une expérience immersive de réalité virtuelle, Star Wars : Squadrons propose évidemment de profiter de ces nouveaux vaisseaux en VR. L’apparence intérieure de ces derniers est donc très travaillée et devrait ravir les possesseurs d’un casque de réalité virtuelle. Ces nouveautés sont plutôt une (heureuse) surprise puisque les développeurs avaient insisté sur le fait que le jeu était complet à sa sortie et qu’il ne nécessitait pas de nouveaux contenus.