La première saison de « The Wilds » qui, comme son nom l’indique, devrait porter sur un retour à l’état sauvage, sera disponible sur Amazon Prime Video le 11 décembre. Pour les non-abonnés, le premier épisode pourra être visionné gratuitement pour une durée limitée.

Le synopsis de « The Wilds », la nouvelle série d’Amazon Prime Video, rappellera sans doute de (très) bons souvenirs au fanas de séries. En effet, avec son histoire de crash d’avion sur une île perdue au milieu de l’océan et ses personnages rescapés pleins de secrets et autres traumatismes, on pourrait presque penser que The Wilds s’inspire très fortement d’une autre série qui a révolutionné le petit écran, Lost. La série survivaliste d’Amazon Prime affiche néanmoins des singularités, au-delà de ses apparentes similarités avec le chef-d’oeuvre de J. J. Abrams et de Damon Lindelof.

D’abord, The Wilds est définitivement une série en accord avec son temps. En témoigne son casting 100% féminin, avec, entre autres, Rachel Griffiths (Six Feet Under), Sophia Ali (Faking It), ou encore Reign Edwards (Snowfall). Ensuite, la série se présente comme étant un « drame survivaliste », un peu à la manière des émissions de télé-réalité ultra-populaires comme Koh-Lanta. Enfin, The Wilds s’adresse plutôt à un public d’adolescents, à l’image de son très jeune casting. La première saison de 10 épisodes débutera le 11 décembre sur Amazon Prime Video, mais pas seulement. En effet, histoire d’attirer un maximum de public, Amazon va également proposer gratuitement le premier épisode (pour une durée limitée) sur son site, mais aussi sur YouTube et sur les réseaux sociaux (Instagram, Twitter & Facebook). Histoire de vous donner envie de regarder, précisons que la créatrice de la série, Sarah Streicher, a déjà travaillé sur la série Daredevil sur Netflix.