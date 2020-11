Fleets : à cause d’un bug, les stories de Twitter restent visibles après 24h

Les Stories façon Twitter sont censées être éphémères, mais il existe un moyen pour les voir passé leur délai d’expiration. Twitter annonce néanmoins qu’un correctif « devrait être déployé sous peu ».

Plutôt que de marquer leurs différences, les réseaux sociaux ont aujourd’hui cette fâcheuse tendance à se copier les uns les autres. Après l’apparition des Reels, équivalents aux vidéos TikTok sur Instagram, Twitter le démontre une nouvelle fois avec ses Fleets, fonctionnalité lancée la semaine passée, et qui n’est rien d’autre qu’un équivalent aux Stories éphémères présentes sur les autres réseaux sociaux. Sauf qu’à cause d’un bug, ces contenus au format vertical restaient visibles passés leur délai d’expiration de 24 heures, un comble pour des contenus dont la grande particularité reste leur durée de vie limitée.

Ce bug permettant à certains utilisateurs de visionner d’anciens Fleets n’était néanmoins pas donné à tout le monde : la manipulation nécessite un certain outil de gestion de Twitter. Cela a tout de même suffi à alerter l’entreprise et la pousser à proposer un correctif. « Nous sommes au courant d’un bug accessible via une solution de contournement technique où certaines URL de Fleets peuvent être accessibles après 24 heures » a déclaré un porte-parole de Twitter à The Verge, tout en précisant travailler « sur un correctif qui devrait être déployé sous peu. »

La fonction, déployée la semaine dernière chez les utilisateurs, a semble-t-il posé bien des soucis à Twitter. Outre ce bug, le réseau social a dû corriger de nombreux problèmes tels que ralentissements, des crashs, ou encore rétablir les paramètres de blocage afin d’éviter le cyberharcèlement via les messages pour réagir aux Fleets. Notons que même s’ils ne sont pas censés être visibles passé 24 heures, les Fleets sont tout de même conservés pendant une période maximale de 30 jours sur les serveurs de Twitter, et peuvent l’être davantage si le Fleets en question a enfreint le règlement de Twitter.