Deadpool : le troisième volet est enfin sur les rails !

Avec le rachat de la Fox par Disney, c’est Mickey qui va prendre en charge le troisième épisode des aventures du mercenaire irrévérencieux. Marvel a trouvé des scénaristes pour cette suite, ce qui donne l’espoir de revoir Deadpool au cinéma.

Comme chacun sait, l’empire Disney ne cesse de s’étendre dans toute la galaxie. En plus de Star Wars et de Marvel, la firme américaine a racheté la Fox, qui représente à elle seule une quantité ahurissante de licences ultra-populaires, dont Avatar, X-Men ou encore Les Simpsons. Pour Disney et plus spécifiquement pour Marvel, c’est l’opportunité de posséder les droits de toujours plus de héros issus de l’univers des comics. Deadpool fait partie des personnages qui peuvent s’insérer dans le MCU, même si le mercenaire en rouge n’est pas vraiment éligible aux standards de Disney. Violent, grossier et très moqueur vis-à-vis de l’industrie cinématographique, Wade Wilson va avoir du mal à se retrouver dans un film estampillé Disney. Pourtant, Marvel a réussi à trouver des scénaristes pour le troisième volet de Deadpool, donnant ainsi un véritable avenir au futur film.

Ce sont en effet les scénaristes Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin qui vont se charger de l’écriture de la suite des aventures de Deadpool, toujours interprété par Ryan Reynolds. Ce dernier a manifestement été convaincu par les idées des soeurs Molyneux. Ces dernières sont notamment connues pour avoir chapeauté la série animée ‘Bob’s Burger », mise à l’honneur dans un tweet du compte du film Deadpool. Ce dernier confirme par ailleurs que le projet « Deadpool 3 » est définitivement lancé.

C’est la première fois qu’un personnage Marvel précédemment possédé par la Fox est officialisé pour un futur film Disney. Il est donc fortement possible que Deadpool 3 s’insère d’une manière ou d’une autre dans le MCU, peut-être en introduisant directement ou indirectement les X-Men, également issus de l’écurie de la Fox. Si Deadpool est indubitablement synonyme de succès au box-office, on peut craindre que le personnage soit édulcoré après son rachat par Disney, qui n’est pas vraiment friand de films « rated R » (déconseillés aux mineurs, en d’autres termes).