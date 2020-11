Le parc d’attraction espère toujours pouvoir rouvrir pour les fêtes de Noël et a d’ores et déjà dévoilé un premier aperçu de ses nouveautés.

Ce n’est pas une surprise, Disneyland Paris avait de grands projets pour 2021 et le contexte sanitaire si particulier ne semble pas avoir découragé le parc d’attraction. En effet, les réservations de Noël sont toujours d’actualité, assure le parc. Pour rappel, celui-ci a été contraint de fermer ses portes durant déjà plusieurs semaines. Par ailleurs, les travaux de rénovation et d’expansion des lieux s’accélèrent ainsi en prévision du 19 décembre prochain, date supposée officielle du prochain déconfinement, à laquelle le parc espère rouvrir. “Nous espérons être ouverts pendant cette période, si les conditions sont réunies et les décisions gouvernementales le permettent”, explique un porte-parole à nos confrères de BMFTV.

Découvrez l’avancée de deux autres projets actuellement en cours de développement à #DisneylandParis, le nouveau Avengers Campus et Cars Route 66 Road Trip, une attraction entièrement réinventée, qui s’inscrivent dans la transformation du Parc Walt Disney Studios. pic.twitter.com/61tjMZVOf8 — Groupe Euro Disney (@EuroDisney) November 16, 2020

Le 19 décembre, plusieurs nouveautés devraient ainsi être accessibles aux visiteurs du parc. Parmi les plus importantes, on note évidemment la rénovation de l’ancien hôtel New York, désormais transformé en véritable temple à l’honneur de l’univers Marvel. En l’absence de visiteurs, les travaux ont pu être accélérés ces derniers mois et Disney a profité de sa conférence virtuelle IAAPA Expo 2020 pour dévoiler quelques photos du nouvel hôtel (ci-dessous). Tandis que le lobby inspiré des galeries d’art new-yorkaises sera décoré de fresques aux couleurs de Spiderman, Thor, ou encore Iron Man, c’est l’intégralité de l’établissement 4 étoiles qui accueillera plus de 300 œuvres dédiées aux Avengers et à leurs alliés – une première mondiale pour la franchise.

Côté attractions, on savait déjà que le parc projetait d’accueillir le nouveau QG des Avengers ainsi que la montagne d’Arendelle inspirée de l’univers de la Reine des Neiges. Plusieurs photos préliminaires avaient en effet déjà été dévoilées, mais cette fois, et toujours à l’occasion de l’IAAPA Expo 2020, Disneyland Paris a officialisé l’arrivée d’une nouvelle attraction baptisée Cars Route 66 Road Trip. Centrée sur l’univers du film d’animation Cars, cette nouveauté est en réalité une refonte du célèbre Studio Tram Tour du parc Studio, qui permettait jusqu’alors de plonger dans les coulisses d’un tournage hollywoodien.