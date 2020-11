Promo Exclusives Black Friday : Windows 10 à seulement 7,27 euros sur Keysoff.com

Le Black Friday est quasiment là avec toutes ses promotions immanquables. Cette année, les prix sont encore plus bas sur Keysoff.com, le magasin en ligne parfait pour les jeux et les logiciels.

Keysoff.com propose toujours les jeux et logiciels aux meilleurs prix. Sur la boutique en ligne, vous pouvez trouver des codes pour PC et des jeux, des crédits Xbox Live ou PSN et même des licences pour les meilleurs logiciels PC. Vous pouvez aujourd’hui profiter des promotions du Black Friday pour mettre à jour votre PC avec les derniers logiciels.

Le Black Friday sur Keysoff.com vous propose des produits à des prix spéciaux ainsi que les réductions sur les divers logiciels PC.

Les prix spéciaux du Black Friday

Windows 10 Professionel : tous les ordinateurs devraient fonctionner sur le dernier système d’exploitation. Surtout maintenant que Windows 7 n’est plus supporté par Microsoft, il est important de passer à Windows 10 Pro pour seulement 7,27 euros.

Bundle 2 PC Windows 10 Pro : si vous avez besoin de mettre à jour plusieurs PC, c’est ce bundle qu’il vous fait. Avec cette promotion vous pouvez équiper deux PC pour seulement 11,27 euros. Cette offre est valable aussi bien pour les versions 32 que 64 bits.

Office 2016 Pro Plus : pendant ce Black Friday, vous pouvez aussi obtenir la suite Office au meilleur prix. Office 2016 Pro Plus inclut Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, et Publisher. Tous ces programmes sont essentiels pour quiconque utilise un ordinateur. En ce moment, Keysoff.com vous permet de les acheter pour seulement 18,27 euros.

Office 2019 Pro Plus : Si vous souhaitez les dernières versions des logiciels que vous utilisez quotidiennement, alors il vous fait la dernière version de la suite Office. Office 2019 Pro Plus intègre tous les programmes dont vous avez besoin avec plus de fonctionnalités et un design rafraîchi. Keysoff.com propose en ce moment Office 2019 au prix spécial de 25,27 euros.

Réductions spéciales pour les lecteurs du Journal du Geek

De plus, nous proposons des réductions spécialement pour les lecteurs du Journal du Geek pour que vous puissiez vous offrir plus de produits pendant le Black Friday. Nous avons concocté de grosses promotions sur les pack Windows 10 + Microsoft Office, jusqu’à 65% sur ces produits.

60% de réduction sur la série Office 2016 avec le code promo SJK60

65% de réduction sur la série Office 2016 avec le code promo SJK65

45% de remise sur les systèmes d’exploitation

Mis à part Windows 10 Pro, vous pouvez acheter d’autre versions du système d’exploitation sur Keysoff.com pendant le Black Friday. Par exemple, vous pouvez acheter Windows Server, Windows 10 Home ou Windows 10 Entreprise. Pour profiter de cette réduction, il faut utiliser le code SKK45.

58% de réduction sur encore plus de produits

Keysoff.com vous propose d’autres prix spéciaux sur plusieurs logiciels. Par exemple vous pouvez obtenir n’importe quel programme individuellement comme Access, Visio, et Microsoft Office pour Mac. De plus, il y a aussi des bundles « systèmes d’exploitation + Office » avec des réductions supplémentaires. Pour en profiter, il faut renseigner le code SKK58.

Le Black Friday n’est plus que dans quelques jours. Assurez-vous de profiter des prix spéciaux et des réductions que Keysoff.com propose.

Service client excellent et live chat

Vous avez des questions ? Besoin d’aide avant de commander ? Nous sommes toujours là. Keysoff.com est fier de vous proposer un excellent service à ses clients. Faites-nous part de toute demande par mail à service@keysoff.com ou chatter en direct avec nous sur Keysoff.com et nos conseillers clients fera tout pour vous aider.

Cet article est sponsorisé par Keysoff.com. Il a été réalisé par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.