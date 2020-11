La Porsche électrique Taycan fait son entrée au Guinness Book of Records

Le véhicule de la marque a réalisé le plus long drift continu au monde jamais enregistré sur une voiture électrique.

Lancée l’année dernière, la Porsche Taycan est la toute première voiture électrique commercialisée par le constructeur premium, jusqu’alors plutôt cantonné aux moteurs à combustion vrombissants. Un peu plus d’un an après son arrivée sur le marché en Chine, la berline électrique vient de faire son entrée au Livre Guinness des records, en réalisant le plus long dérapage (ou « drift« ) ininterrompu jusqu’alors jamais réalisé par un véhicule électrique. Validé au Porsche Experience Center Hockenheimring en Allemagne, ce nouveau record du monde aura duré près de 55 minutes, le temps que le pilote et instructeur Dennis Retera effectue 210 tours continus sur un anneau de 200 mètres de long, tout en gardant ses roues constamment orientées vers l’extérieur de la courbe. Ce dérapage contrôlé sur l’équivalent de plus de 42 km de distance a été réalisé à la vitesse moyenne de 46 km/h, précise le constructeur dans un communiqué diffusé aujourd’hui, et a été effectué avec une version à propulsion du véhicule.

La Porsche Taycan est le tout premier véhicule 100% électrique du constructeur. Victimes de leur succès au moment de leur officialisation, les premiers modèles de la série ont mis un peu de temps à rejoindre le territoire européen après une première commercialisation en Chine. Avec un prix de départ fixé à 150 000€ pour le modèle Taycan 4S, et au-delà des 220 000€ pour le modèle Taycan Turbo S, le véhicule est capable d’atteindre les 560 kW (761 chevaux) et d’opérer des pointes de vitesse à 260 km/h. Côté autonomie, le constructeur promet jusqu’à 403 km de tranquillité avant d’avoir à faire une pause et 9 heures de charge pour passer de 0% à 100% de batterie, grâce à une compatibilité de 93,4 kWh. À noter que ce drift à rallonge n’est pas le premier record battu par le véhicule électrique, puisque la Porsche Taycan s’était déjà illustrée sur une épreuve d’endurance de 24 km sur l’anneau de vitesse de Nardo, ou encore à l’aérodrome de Lahr, où cette dernière avait accompli 26 sprints d’affilée de 0 à 200 km/h.