Malgré la sortie récente des Xbox Series X & S, il n’y a pas de jeux exclusifs à ces nouvelles consoles dans la liste de jeux Xbox Live Games with Gold de décembre. Heureusement, les quatre jeux de ce mois-ci seront tout de même jouables sur les nouvelles consoles grâce à la rétrocompatibilité.

Comme vous le savez, les abonnés au Xbox Live Gold ou au Xbox Game Pass Ultimate ont droit à une nouvelle liste de jeux offerts tous les mois. Décembre est un mois particulier puisqu’il succède aux sorties de la nouvelle génération de consoles, Xbox Series X & S dans le cas de Microsoft. Cependant, en toute franchise, le catalogue de ces nouvelles consoles n’est pour le moment pas très garni, raison pour laquelle la sélection de décembre ne contient aucun jeu exclusif aux Xbox Series. Rassurez-vous, si vous possédez la nouvelle machine de Microsoft, vous pourrez tout de même jouer aux quatre titres listés ci-dessous, via la rétrocompatibilité.

The Raven Remastered (2018 sur Xbox One) est, comme son nom l’indique, une remise à niveau d’un jeu sorti originellement en 2013 sur PS3 et Xbox 360. Ce point’n click est un roman policier sous forme de jeu vidéo dans lequel vous menez une enquête dans l’Orient Express, puis sur un bateau de croisière qui vogue sur le Nil. Toute ressemblance avec l’oeuvre d’une certaine Agatha Christie serait évidemment purement fortuite. Dialogues, puzzles & enquêtes vous occuperont pendant une dizaine d’heures. Le jeu est disponible le mois entier pour les abonnés.

Bleed 2 (2017 sur presque toutes les plateformes) est un jeu de plateforme plutôt rétro dans lequel vous incarnez Wryn, une jeune héroïne qui lutte contre toutes sortes de créatures dans des niveaux aussi variés que survitaminés, le tout sous une bande-son à l’image de son gameplay. Avec quatre niveaux de difficultés, ce « run and gun » ravira les amateurs d’arcade. Bleed 2 sera disponible du 16 décembre au 15 janvier.

Côté Xbox 360, c’est le GTA-Like burlesque Saints Row : Gat Out Of Hell (2015) qui rejoint la liste de jeux offerts de décembre. Le jeu est en réalité un épilogue à Saints Row IV, mais il n’y a pas besoin de posséder ce dernier pour y jouer. Gat Out Of Hell porte le côté complètement déjanté de la licence à un tout autre niveau puisque l’histoire vous amène à vous rendre en enfer pour sauver le Président des Etats-Unis (qui est également le boss des Saints) des griffes de Satan en personne. Ce scénario nanardesque assumé est accompagné d’un gameplay en monde ouvert où vous avez la possibilité de vous déplacer en volant tout en utilisant des armes aussi ridicules que l’intrigue du jeu. Idéal pour ceux qui trouvent GTA et autres open world un peu trop sérieux. Attention, le jeu ne sera disponible que du 1er au 15 décembre.

On termine la liste avec Stacking (2011), un jeu qui mêle aventure et puzzle dans lequel vous incarnez une poupée russe. Comme de juste, vous devrez, au cours de votre progression, prendre possession de divers personnages, à condition d’avoir la bonne taille. Si le jeu est relativement court au premier abord, réaliser les défis permet d’augmenter considérablement sa durée de vie. Slacking est unique en son genre, et cela devrait suffire à vous convaincre d’y jeter un oeil. Le jeu est offert entre le 16 et le 31 décembre.