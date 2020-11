PS5 : certains modèles plus bruyants que d’autres

Tous les modèles de PlayStation 5 ne seraient pas logés à la même enseigne du côté de leur ventilation. D’après les Numériques, il existe des différences matérielles entre les consoles qu’il est impossible de repérer à l’achat.

Si vous avez eu la chance d’acquérir une PlayStation 5 à sa sortie, le 19 novembre dernier, vous avez peut-être constaté à quel point la dernière console de Sony était silencieuse, tout du moins, beaucoup plus que ne l’était la PS4 et notamment le modèle « Pro ». Cependant, tous les utilisateurs ne font pas le même constat sur les réseaux sociaux ou les avis des sites marchands. On imaginait jusque-là que la tolérance vis-à-vis du bruit généré par une console pouvait varier selon les personnes, et que toutes les PS5 faisaient donc le même bruit à la sortie d’usine… sauf qu’il existerait en réalité une différence matérielle entre les PlayStation 5. C’est en tout cas ce que relate le site Les Numériques, qui a mené sa petite enquête sur plusieurs modèles de PS5 et constaté que toutes ne disposaient pas du même ventilateur.

Tout a commencé lorsque le journaliste des Numériques a reçu sa PS5 personnelle, après avoir eu l’occasion d’utiliser un modèle de test, et a constaté que sa console fraîchement reçue émettait bien plus de bruit.

Eh, vous savez quoi ? L’investigation n’a pas été vaine, et je sens qu’on va beaucoup s’amuser à en commenter les résultats 👀 — Tori Atmos 🔊 (@Furolith) November 23, 2020

L’auteur a donc démonté les deux consoles et constaté que ces deux machines n’utilisent tout simplement pas le même modèle de ventilateur. La forme globale des pales étant assez différentes, il était donc logique que l’un d’entre eux émette plus de bruit que l’autre. La différence n’est pas si marquée que cela, mais elle représente tout de même 4 dB(A), ce qui est assez important pour le remarquer. Au total, sur les cinq consoles présentes à la rédaction des Numériques, trois modèles de consoles sont équipés de ce ventilateur plus bruyant. Mais le pire, c’est qu’il est totalement impossible, à l’achat, de savoir quel ventilateur équipera sa PlayStation 5, et que Sony a parfaitement le droit d’équiper ses consoles de différentes pièces, tant que celles-ci accomplissent leur office, à savoir ici… refroidir la machine. La marque n’a en effet pas communiqué sur le volume du son émis par sa machine, rendant tout recours impossible. Le site note néanmoins que ces ventilateurs peuvent être changés très facilement avec un tournevis Security Torx T8 sans même faire sauter la garantie. Il suffira donc d’attendre la disponibilité du ventilateur le plus silencieux en pièce détachée pour effectuer soi-même le changement.

Par ailleurs, l’auteur note un second problème générant lui aussi quelques nuisances sonores, mais qui est cette fois lié à l’alimentation de la machine. La machine personnelle du rédacteur des Numériques souffre également de coil whine, soit ce petit bruit de sifflement électromagnétique que les joueurs PC connaissent bien. Un problème certes très supportable, mais qui vient s’ajouter à un ventilateur plus bruyant que sur d’autres machines Quoi qu’il en soit, comme le précisent les Numériques, il reste bien difficile de tirer des conclusions hâtives d’un nombre si restreint de consoles testés. Il n’empêche que sur cinq consoles testées, au moins trois d’entre elles sont impactées, ce qui représente tout de même plus de la moitié.