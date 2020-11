Marvel : WandaVision mélangera les genres et les inspirations

C’est le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, qui a fait monter la hype en donnant plus d’informations sur la première production du MCU depuis bien longtemps. WandaVision devrait avoir un ton très comique, proche, selon Feige, de classiques comme Modern Family ou The Office.

L’année 2020 et sa pandémie de coronavirus a porté un coup dur à Marvel. Depuis le dernier Spider-Man (juillet 2019), le MCU est quasiment au point mort et n’a même pas commencé sa quatrième phase. La mini-série WandaVision aura donc la lourde tâche d’opérer une forme de résurrection pour un univers qui n’est finalement plus aussi cinématographique que ça. Fort de ce constat, le boss du MCU, Kevin Feige, a récemment communiqué quelques informations sur la série de Disney+, visiblement dans le but de faire remonter la hype, un peu plus d’un mois avant sa sortie.

Dans une interview à Empire, le patron de Marvel Studio a en effet insisté sur le caractère singulier et surtout comique de la future série qui mettra en scène Wanda Maximoff & Vision, deux ex-héros des Avengers. D’après lui, plutôt que de s’inspirer de séries comiques anciennes, qui « ne parlent certainement plus aux jeunes téléspectateurs actuels », WandaVision rappellera plutôt des productions récentes, « du style Modern Family ou The Office ». En d’autres termes, les personnages vont régulièrement briser le quatrième mur, un peu à la manière de Deadpool, qui est récemment revenu dans le giron de Disney.

Kevin Feige ne s’arrête pas là. Histoire de faire un maximum de publicité pour la première série Marvel originale Disney+, il a également précisé que l’intrigue de WandaVision aurait une grande importance dans le MCU, puisque l’on devrait revenir sur les origines de Wanda Maximoff, qui amènent de nombreuses questions : » Aucun personnage n’a cet ensemble de pouvoirs mal défini et inexploré, comme Wanda Maximoff. (…) Qui d’autre est conscient de ce pouvoir ? D’où vient-il ? La Pierre de l’Esprit a-t-elle déverrouillé son pouvoir ? « . Bref, en plus d’être une oeuvre à part dans le MCU, WandaVision va apporter beaucoup de réponses, éclairant à la fois le passé et la suite des aventures des héros Marvel.