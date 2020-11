Amazon Prime Video : voilà les nouveautés du mois de décembre

Ce mois-ci, Amazon Prime Video se met à l’heure d’hiver, avec plusieurs nouveautés garanties 100% fêtes de fin d’année.

Ça ne vous aura sans doute pas échappé : dans moins d’un mois maintenant, c’est Noël ! L’occasion de ressortir ses pulls moches, de décorer le sapin, mais aussi de profiter des nouveautés Amazon Prime Video du mois de décembre. Après Netflix, qui dévoilait un programme résolument festif pour les semaines à venir, c’est au tour de la plateforme de Jeff Bezos de présenter ses nouveautés. Sans surprise, on retrouve ainsi une large sélection de films sur Noël et notamment l’ajout de la comédie romantique culte Love Actually, ainsi que My Dad’s Christmas Date.

Parce qu’il n’y a pas que le 24 décembre dans la vie, la plateforme intégrera également ce mois-ci une jolie sélection de franchises et films cultes, à l’image du Cinquième élément, de la saga Die Hard, ou encore de La Planète des Singes. JCVD fera également son arrivée à partir du 16 décembre sur le service de streaming, et on ne peut que vous conseiller l’excellent C’est arrivé près de chez vous avec Benoit Poelvoorde, déjà accessible depuis quelques heures sur Amazon Prime Video. Côté séries, le mois de décembre sera l’occasion de retrouver la saison 5 de la création Amazon, The Expanse, mais aussi de découvrir The Wilds, et Unpaused, deux nouvelles séries originales. Les fans de Bates Motel pourront aussi (re)découvrir la série, avec l’arrivée des saisons 1 à 5 sur la plateforme.

Les nouveautés de décembre sur Prime Video (*créations originales)