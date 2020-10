Marvel Phase 4 : tout ce que l’on sait des prochains films et séries du MCU

Nouveaux héros, extension de l’univers… la phase 4 du MCU devrait être riche. Pour vous aider à vous y retrouvez, on fait le point sur les six films et huit séries que nous concocte Marvel.

La phase quatre du Marvel Cinematic Universe est sans nul doute l’étape la plus délicate pour Disney depuis que le premier Iron Man (2008) a donné naissance à la saga qui réunit le plus de héros dans une matrice commune de l’histoire du cinéma. La complexité et les risques qui se concentrent autour de cette phase s’expliquent principalement par trois éléments nouveaux.

***Attention spoilers sur la phase 3 et 4***

Le premier élément de rupture est scénaristique. La fin de la phase III a mis fin au premier cycle de l’Univers Marvel, baptisé « La Saga de l’Infini ». Tenter de résumer en quelques lignes les 23 films qui ont composé ce premier cycle et ces trois premières phases est malheureusement impossible. Tout ce que l’on peut dire, c’est que la plupart des aventures des différents héros Marvel présentés dans ce cycle (Iron Man, Thor, Captain America…) ont convergé vers un seul enjeu, celui du contrôle des « pierres de l’infini », et un seul antagoniste, Thanos. Sa mort dans Infinity War, couplée à celle de Tony Stark, a mis un point final au premier chapitre du MCU. À l’instar de Steve Rogers, Tony Stark a quitté le MCU. Mais ça ne veut pas dire que les héros qu’ils incarnaient sont définitivement partis pour autant… Pour résumer, Marvel doit presque tout réinventer dans cette nouvelle phase : les nouveaux héros devront se démarquer de leurs prédécesseurs, les scénarios devront éviter l’écueil de la répétitivité, et l’univers, qui va s’étendre exponentiellement, doit conserver sa cohérence.

Le deuxième élément qui change la donne pour ce nouveau cycle concerne son propre format. Pour la première fois (ou presque), le MCU va se scinder en deux, partageant sa narration et ses héros entre le grand et le petit écran. Après tout, la maison mère Disney n’a pas d’autres choix que d’enrichir rapidement le catalogue de sa nouvelle plateforme de streaming, Disney+. Respectant l’air du temps, Marvel va donc proposer des (mini) séries aux proportions quasi-cinématographiques sur le service de streaming. Toute la question est de savoir si le visionnage de ses séries sera indispensable ou non pour suivre la chronologie de cette nouvelle phase. Si c’est le cas, les fans seront obligés de payer leur place de cinéma en plus de leur abonnement à Disney+ (6,99 euros par mois ou 69,99 euros par an) . Un pari risqué pour le MCU.

La troisième contrainte est commune à tous les blockbusters et autres séries d’envergure. Il s’agit bien entendu de la pandémie de coronavirus. C’est bien simple, 2020 est quasiment une année vierge en termes de productions Marvel. Pour rappel, Black Widow devait introduire la phase quatre en mai 2020, suivie de près par Le Faucon et le Soldat de l’Hiver sur Disney+. Même The Eternals, les successeurs potentiels des Avengers, devaient débarquer au cinéma dès le mois de novembre. Finalement, seule WandaVision aura la chance de sortir juste avant la fin d’année. Les conséquences de la pandémie sur le MCU seront observables quand les premières productions sortiront, mais la crise sanitaire a peut-être durement touché une des licences les plus rentables de l’histoire du cinéma.

Voici la liste des six films et huit séries de la phase 4 du MCU avec toutes les informations dont on dispose dessus. Elles sont classées par ordre de sortie. Naturellement, l’incertitude liée à la crise sanitaire mondiale fait que les dates indiquées ne sont pas définitives.

WandaVision (Disney+) – Statut : bouclé

Quand ? Décembre 2020

Décembre 2020 Quoi ? La phase 4 du MCU commence avec une mini-série de six épisodes assez singulière. Wanda Maximoff alias Scarlet Witch va nous transporter dans plusieurs univers alternatifs dans lesquels Vision, son grand amour décédé dans Avengers Infinity War, est toujours en vie. D’après la bande-annonce, le style et les inspirations de la série devrait en faire une œuvre assez unique dans le MCU.

La phase 4 du MCU commence avec une mini-série de six épisodes assez singulière. Wanda Maximoff alias Scarlet Witch va nous transporter dans plusieurs univers alternatifs dans lesquels Vision, son grand amour décédé dans Avengers Infinity War, est toujours en vie. D’après la bande-annonce, le style et les inspirations de la série devrait en faire une œuvre assez unique dans le MCU. Qui ? Elizabeth Olsen et Paul Bettany reprendront leur rôle de Wanda et de Vision, ex-membres des Avengers. Ils seront accompagnés de Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park, et Kathryn Hahn. Jac Schaeffer est à la réalisation.

Black Widow (cinéma) – Statut : bouclé

Quand ? 5 mai 2021 dans les cinémas français

5 mai 2021 dans les cinémas français Quoi ? Premier film de la phase quatre et 24e film du MCU, Black Widow va revenir plus en détail sur Natasha Romanoff qui s’est sacrifiée héroïquement dans Avengers Infinity War. Le MCU ne peut revenir dès lors que sur son passé. L’action devrait se dérouler après les événements de Captain America : Civil War mais aussi revenir sur le passé de l’héroïne bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers. Elle va notamment affronter le super-méchant Taskmaster

Premier film de la phase quatre et 24e film du MCU, Black Widow va revenir plus en détail sur Natasha Romanoff qui s’est sacrifiée héroïquement dans Avengers Infinity War. Le MCU ne peut revenir dès lors que sur son passé. L’action devrait se dérouler après les événements de Captain America : Civil War mais aussi revenir sur le passé de l’héroïne bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers. Elle va notamment affronter le super-méchant Taskmaster Qui ? Scarlett Johansson reprendra le rôle de la veuve noire, et elle sera secondée, entre autres par Florence Pugh et David Harbour (vu dans Stranger Things). Le film sera réalisé par Cate Shortland (Berlin Syndrome, Lore).

Le Faucon et le Soldat de l’Hiver (Disney+) – Statut : (presque) bouclé

Quand ? 2021 (pas de date précise

2021 (pas de date précise Quoi ? On ne connaît pas du tout le synopsis officiel des six épisodes de la série pour le moment. On sait simplement qu’elle aura un rôle assez important en termes de transition puisque c’est la première production du MCU qui se déroule directement après Avengers Infinity War et qui ne prend pas place dans des univers alternatifs. Retardé par la covid, le tournage aurait fini en septembre. Si l’on se fie à la fin d’Avengers Infinity War, le Faucon et le Soldat de l’Hiver sont désignés comme étant les dignes successeurs de Captain America.

On ne connaît pas du tout le synopsis officiel des six épisodes de la série pour le moment. On sait simplement qu’elle aura un rôle assez important en termes de transition puisque c’est la première production du MCU qui se déroule directement après Avengers Infinity War et qui ne prend pas place dans des univers alternatifs. Retardé par la covid, le tournage aurait fini en septembre. Si l’on se fie à la fin d’Avengers Infinity War, le Faucon et le Soldat de l’Hiver sont désignés comme étant les dignes successeurs de Captain America. Qui ? Avec Anthony Mackie et Sebastian Stan reprendront leur rôles des héros qui donnent leur nom à la série. Daniel Brühl et Emily VanCamp, déjà présents dans Civil War, seront de retour dans la série. L’acteur Wyatt Russell (Black Mirror) a également rejoint le cast. La série est créé par Malcolm Spellman et réalisée par Kari Skogland (déjà à l’œuvre sur, entre autres, les séries The Punisher & House of Cards).

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (cinéma) – Statut : bouclé

Quand ? 7 juillet 2021 en France

7 juillet 2021 en France Quoi ? Shang-Chi est est né dans les comics en 1973 et se caractérise par sa maîtrise parfaite du kung-fu à défaut d’avoir des super pouvoirs. Le synopsis du film n’est pas connu mais on sait déjà que le Mandarin, leader de l’organisation terroriste des « Dix Anneaux », sera l’antagoniste principal. Pour rappel, les « Dix Anneaux » ont déjà été succinctement présentés dans Iron Man et Ant-Man, et le Mandarin a fait une (fausse) apparition dans Iron Man 3, sous les traits de Ben Kingsley. Il s’agira du vrai, cette fois-ci, et il promet d’être un redoutable adversaire. On espère que Shang-Chi s’affichera bientôt dans une bande-annonce

Shang-Chi est est né dans les comics en 1973 et se caractérise par sa maîtrise parfaite du kung-fu à défaut d’avoir des super pouvoirs. Le synopsis du film n’est pas connu mais on sait déjà que le Mandarin, leader de l’organisation terroriste des « Dix Anneaux », sera l’antagoniste principal. Pour rappel, les « Dix Anneaux » ont déjà été succinctement présentés dans Iron Man et Ant-Man, et le Mandarin a fait une (fausse) apparition dans Iron Man 3, sous les traits de Ben Kingsley. Il s’agira du vrai, cette fois-ci, et il promet d’être un redoutable adversaire. On espère que Shang-Chi s’affichera bientôt dans une bande-annonce Qui ? Simu Liui va endosser le costume de Shang -Chi et Tony Leung celui du leader terroriste qui se fait appeler « Le Mandarin ». Michelle Yeoh est également au casting. Le réalisateur américain Destin Daniel Cretton est à la barre.

Loki (Disney+) – Statut : en tournage

Quand ? 2021 (pas de date précise)

2021 (pas de date précise) Quoi ? Les six épisodes de la série se concentreront sur la version de Loki qui a volé le Tesseract en 2012 dans Avengers : Endgame. Les voyages dans le temps seront au cœur de l’intrigue. D’après Kevin Feige, la série devrait être liée au second volet des aventures de Dr Strange (voir plus bas)

Les six épisodes de la série se concentreront sur la version de Loki qui a volé le Tesseract en 2012 dans Avengers : Endgame. Les voyages dans le temps seront au cœur de l’intrigue. D’après Kevin Feige, la série devrait être liée au second volet des aventures de Dr Strange (voir plus bas) Qui ? Tom Hiddleston dans la peau du Loki, accompagné d’Owen Wilson ou encore de Gugu Mbatha-Raw (Summerland, The Morning Show) pour des rôles inconnus pour le moment. Michael Waldron est en charge du scénario et la série sera réalisée par Kate Herron.

What if ? (Disney+) Statut – en cours de création

Quand ? mi-2021 (pas de date précise)

mi-2021 (pas de date précise) Quoi ? What If… ? est une série d’anthologie animée uchronique qui explore ce qui se passerait si certains grands événements de l’univers cinématographique de Marvel s’étaient déroulés différemment. Il y aura dix épisodes pour la première saison et une saison 2 est déjà sur les rails

What If… ? est une série d’anthologie animée uchronique qui explore ce qui se passerait si certains grands événements de l’univers cinématographique de Marvel s’étaient déroulés différemment. Il y aura dix épisodes pour la première saison et une saison 2 est déjà sur les rails Qui ? Il s’agit d’une série animée avec les voix de Jeffrey Right (Uatu / The Watcher, narrateur de la série), ainsi que celles de nombreux acteurs des films incarnant leurs personnages respectifs. A. C. Bradley est le scénariste en chef de la série et Bryan Andrews la réalise.

Eternals (cinéma) – Statut : en tournage

Quand ? 3 novembre 2021

3 novembre 2021 Quoi ? Eternals est sans nul doute le film le plus ambitieux de la phase quatre du MCU. Rien que la vue du casting suffit à le démontrer. Les Éternels sont des extraterrestres chargés de défendre la Terre contre les Déviants, leurs équivalents diaboliques. Bref, sur le papier, cela ressemble fortement aux nouveaux Avengers. Rien que ça. On a peu d’informations sur le film, mais la réalisatrice Chloé Zhao a récemment insisté sur le fait qu’il se démarquerait des autres films du MCU

Eternals est sans nul doute le film le plus ambitieux de la phase quatre du MCU. Rien que la vue du casting suffit à le démontrer. Les Éternels sont des extraterrestres chargés de défendre la Terre contre les Déviants, leurs équivalents diaboliques. Bref, sur le papier, cela ressemble fortement aux nouveaux Avengers. Rien que ça. On a peu d’informations sur le film, mais la réalisatrice Chloé Zhao a récemment insisté sur le fait qu’il se démarquerait des autres films du MCU Qui ? Avec, entre autres, Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek et Kit Harington. Le film est réalisé par Chloé Zhao (Nomadland, The Rider)

Spider-Man 3 (cinéma) – Statut : en attente de tournage

Quand ? En théorie, le 17 décembre 2021

En théorie, le 17 décembre 2021 Quoi ? Toujours orphelin de son titre, le troisième opus de Spider-Man dans le MCU a eu un parcours semé d’embûches, notamment à cause du conflit entre Marvel et Sony qui se chamaillaient pour les droits de l’homme-araignée. Le film pourra finalement voir le jour grâce à un accord entre les deux firmes. Le tournage n’a pas encore commencé et on ne connaît pas les éléments de l’intrigue

Toujours orphelin de son titre, le troisième opus de Spider-Man dans le MCU a eu un parcours semé d’embûches, notamment à cause du conflit entre Marvel et Sony qui se chamaillaient pour les droits de l’homme-araignée. Le film pourra finalement voir le jour grâce à un accord entre les deux firmes. Le tournage n’a pas encore commencé et on ne connaît pas les éléments de l’intrigue Qui ? Tom Holland reste dans la peau du Spider-Man du MCU, et il devrait toujours être secondé par Zendaya & Jacob Batalon. On a également appris récemment que Jamie Foxx reprendrait son rôle d’Electro, méchant qu’il avait campé dans The Amazing Spider-Man 2. En toute logique, le réalisateur des deux premiers films Jon Watts rempilera pour ce troisième opus.

Thor Love and Thunder (cinema) – Statut : en attente de tournage

Quand ? Le 11 février 2022

Le 11 février 2022 Quoi ? À la fin du dernier Avengers, Thor partait à l’aventure avec les Gardiens de la Galaxie, laissant la responsabilité de gérer Asgard à la Valkyrie incarnée par Tessa Thompson. Si le film porte bien le nom du héros inspiré de la mythologie nordique, certaines rumeurs avancent que Chris Hemsworth transmettra Mjolnir à Jane Foster (Natalie Portman)

À la fin du dernier Avengers, Thor partait à l’aventure avec les Gardiens de la Galaxie, laissant la responsabilité de gérer Asgard à la Valkyrie incarnée par Tessa Thompson. Si le film porte bien le nom du héros inspiré de la mythologie nordique, certaines rumeurs avancent que Chris Hemsworth transmettra Mjolnir à Jane Foster (Natalie Portman) Qui ? Chris Hemsworth a manifesté sa volonté de continuer à jouer Thor. Tessa Thompson devrait être de retour dans son costume de Walkyrie et Natalie Portman, absente de Thor Ragnarok, va revenir et avoir un rôle assez important. Le film sera réalisé par le néo-zélandais Taika Waititi (déjà en charge du dernier opus). A noter que les Gardiens de la Galaxie et leurs acteurs respectifs (Chris Pratt, Dave Bautista, Bradley Cooper…) seront sans doute présents dans le film.

Dr Strange and The Multiverse of Madness (cinéma) – Statut : en attente de tournage

Quand ? Le 23 mars 2022

Le 23 mars 2022 Quoi ? Le synopsis du film reste pour le moment assez vague. On l’a vu, il sera lié aux séries WandaVision et Loki. On sait également que le film devrait avoir un ton plus « gothique » et « horrifique » que les autres productions Marvel. On comprend mieux pourquoi Sam Raimi s’en charge. Le tournage devrait quant à lui commencer sous peu.

Le synopsis du film reste pour le moment assez vague. On l’a vu, il sera lié aux séries WandaVision et Loki. On sait également que le film devrait avoir un ton plus « gothique » et « horrifique » que les autres productions Marvel. On comprend mieux pourquoi Sam Raimi s’en charge. Le tournage devrait quant à lui commencer sous peu. Qui ? Benedict Cumberbatch dans le rôle titre, toujours assisté par Benedict Wong (Wong) et Chiwetel Ejiofor (Mordo). Elizabeth Olsen sera présente en tant que Scarlet Witch, faisant ainsi le lien entre la série WandaVision et le film. Cerise sur le gâteau, c’est Sam Raimi qui réalisera le film

Hawkeye (Disney+) – Statut : en attente de tournage

Quand ? Prévue pour 2022

Prévue pour 2022 Quoi ? Il n’y a aucune certitude sur l’histoire de la future série. Elle pourrait s’intéresser à la période où Hawkeye est devenu le justicier Ronin (entre les deux derniers Avengers) mais aussi assurer une transition entre Clint Barton et Kate Bishop, une jeune héroïne qui reprendrait le costume de Hawkeye. Il n’y a pas encore de date pour le début du tournage.

Il n’y a aucune certitude sur l’histoire de la future série. Elle pourrait s’intéresser à la période où Hawkeye est devenu le justicier Ronin (entre les deux derniers Avengers) mais aussi assurer une transition entre Clint Barton et Kate Bishop, une jeune héroïne qui reprendrait le costume de Hawkeye. Il n’y a pas encore de date pour le début du tournage. Qui ? Seul Jeremy Renner, interprète de Hawkeye/Clint Barton dans les films est à peu près certain d’avoir sa place dans le casting.

She Hulk (Disney+) – Statut : en attente de tournage

Quand ? 2022

2022 Quoi ? She Hulk, version féminine du géant vert, est la cousine de Bruce Banner. Elle a acquis ses pouvoirs suite à une transfusion sanguine. Le scénario est en cours d’écriture. On ignore si Mark Ruffalo reprendra son rôle.

She Hulk, version féminine du géant vert, est la cousine de Bruce Banner. Elle a acquis ses pouvoirs suite à une transfusion sanguine. Le scénario est en cours d’écriture. On ignore si Mark Ruffalo reprendra son rôle. Qui ? Tatiana Maslany (Orphan Black) a été choisie pour le rôle titre. Jessica Gao (Rick & Morty) est scénariste en chef de la série et Kat Coiro réalisera le premier épisode.

Ms. Marvel (Disney+) – Statut : en attente de tournage

Quand ? 2022

2022 Quoi ? Kamala Khan est un personnage pour le moins récent. L’héroïne est apparue pour la première fois dans les comics en 2013, soit cinq ans après le premier film du MCU, Iron Man. C’est la première héroïne musulmane américaine des comics Marvel. On ignore encore comment ce nouveau personnage sera introduit dans le MCU.

Kamala Khan est un personnage pour le moins récent. L’héroïne est apparue pour la première fois dans les comics en 2013, soit cinq ans après le premier film du MCU, Iron Man. C’est la première héroïne musulmane américaine des comics Marvel. On ignore encore comment ce nouveau personnage sera introduit dans le MCU. Qui ? On a appris récemment que l’actrice canadienne Iman Vellani incarnera Kamala Khan alias Ms. Marvel. Bisha K. Ali sera le scénariste en chef de la série. Adil El Arbi, Bilall Fallah, Sharmeen Obaid-Chinoy et Meera Menon ont été engagés pour réaliser des épisodes de la série.

Moon Knight (Disney+) – Statut : en attente de tournage

Quand ? 2022

2022 Qui ? Seules des rumeurs entourent cette série consacrée à ce personnage très spécial dans l’univers Marvel. De nombreux fans souhaiteraient que l’hypothèse de Keanu Reeves dans le rôle titre se confirme. On attend fébrilement des nouvelles d’une des dernières productions de la phase quatre du MCU

Seules des rumeurs entourent cette série consacrée à ce personnage très spécial dans l’univers Marvel. De nombreux fans souhaiteraient que l’hypothèse de Keanu Reeves dans le rôle titre se confirme. On attend fébrilement des nouvelles d’une des dernières productions de la phase quatre du MCU Quoi ? Marc Spector, véritable identité de Moon Knight, présente des similarités frappantes avec Bruce Wayne. Tous deux millionnaires, ils partagent également cette envie irrépressible d’enfiler un costume et d’aller combattre le crime toutes les nuits. La série va-t-elle échapper au piège du copier/coller ? Réponse en 2022. En attendant, vous pouvez toujours aller voir notre dossier sur Moon Knight, ce héros à la santé mentale instable

Et la suite ?

La phase cinq de l’univers cinématographique Marvel (qui ne porte plus très bien son nom) devrait se composer de la suite du premier Black Panther (sans Chadwick Boseman décédé en août dernier), du troisième « volume » des Gardiens de la Galaxie ou encore d’une nouvelle aventure pour Ant-Man. À toutes ces licences connues devraient s’ajouter de nouveaux héros comme Blade (on sait déjà qu’il sera incarné par Mahershala Ali) et les Quatre Fantastiques. Côté séries, Disney a même annoncé que Nick Fury (Samuel L. Jackson) débarquerait sur sa plateforme de streaming.

Marvel Studios Cinematic Collection Phase 1 [Blu-Ray] [Import] 43.44 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Marvel Studios Cinematic Collection Phase 2 [Blu-Ray] [Import] 46.41 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites