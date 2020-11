Nintendo : un joueur installe Zelda et Pokémon sur sa Game & Watch

Sortie il y a quelques mois, la Game & Watch de Nintendo ne permet officiellement que de faire tourner des titres Mario Bros.

En septembre dernier, Nintendo avait lancé par surprise la très rétro Game & Watch pour les 35 ans de son personnage culte, Mario. La mini console permettait notamment de jouer à divers jeux de la licence, à l’instar de Super Mario Bros, sorti en 1985 sur NES. L’expérience sympathique a évidemment attiré de nombreux hackers en herbe, bien décidés à booster le catalogue de la machine de poche.

C’est notamment le cas d’un internaute nommé Stacksmashing. Sur Twitter et YouTube, le hacker est ainsi parvenu à upgrader le catalogue de sa Game & Watch en y installant The Legend of Zelda, sorti en 1986 sur NES, ainsi que le premier Pokémon, sorti en 1998 sur GameBoy en Europe. Du fait de leur qualité graphique relativement faible, les jeux n’ont finalement eu aucun mal à tourner sur la mini-console, comme le prouvent ces vidéos publiées (ci-dessus) depuis le compte Twitter de Stacksmashing. L’exercice reste cependant un véritable tour de force, puisque comme le rappelle le site Gizmodo, pirater la Game & Watch de Nintendo s’avère plutôt compliqué. L’unique port USB-C de la console n’est en effet dédié qu’à son chargement et ne peut donc pas être utilisé pour transférer des ROMs sur la carte-mère de cette dernière. Pour réussir son coup, notre hacker aura donc été contraint d’utiliser un équipement spécialisé, afin de désosser la machine, et d’installer manuellement les deux jeux. Évidemment, on ne vous conseille pas de l’imiter, sous peine de mettre votre console hors service et de voir sa garantie annulée.

À noter que ce n’est pas la première fois que Skacksmashing fait parler de lui sur les réseaux sociaux pour des faits similaires. Il y a quelques mois déjà, le hacker était parvenu à installer Doom sur la Game & Watch. Une tradition dans le milieu du piratage, puisque le jeu d’ID Software a déjà été installé sur à peu près tout et n’importe quoi, allant du test de grossesse au frigo connecté.