Jouer à Doom sur la Nintendo Game & Watch, c’est (presque) possible

Des moddeurs spécialistes de l’électronique sont parvenus à faire tourner le légendaire FPS, Doom (1993), sur une Nintendo Game & Watch, une console portable rétro de Nintendo. Le résultat n’est pas parfait, mais cela reste une belle performance.

Nintendo aime beaucoup jouer sur la nostalgie et sort très régulièrement jeux et consoles orientées rétros, pour que les joueurs puissent (re)découvrir des jeux parfois vieux d’une trentaine d’années. La résurrection de la console portable « Nintendo Game & Watch« , sortie originellement en 1980 (arrêt de la production en 1991) et ancêtre de la légendaire Game Boy, témoigne de cette stratégie de Nintendo. La console réanimée a connu un grand succès malgré son prix, mais certains utilisateurs sont manifestement insatisfaits du contenu, et usent de leurs talents de moddeur et de hacker pour agrandir le catalogue de la console. Après être parvenus à faire tourner une version personnalisée de Super Mario Bros., ces ingénieurs en herbe ont fait revivre le DOOM original qui a droit à sa version officieuse sur Game & Watch.

Donner une seconde vie au FPS de 1993 sur Game & Watch n’a pas été une mince affaire : il a fallu trouver des composants électroniques très rares pour rendre la console piratable. D’une certaine manière, dans le cas de cette modification unique, le voyage était plus important que la destination (après tout, le Doom de 1993 est disponible sur presque toutes les plateformes aujourd’hui). Il fallait surtout savoir si la Game & Watch était capable de faire tourner Doom. Le résultat n’est pas vraiment à la hauteur du « véritable » Doom (pas de son, textures inégales…) mais il s’agit tout de même d’un petit exploit. Certains moddeurs souhaitent créer une communauté de joueurs autour de la minuscule Game & Watch, mais ce ne sera pas aussi facile que de connecter un câble USB à un ordinateur et cela nécessitera des talents de bricoleurs et des outils spécialisés.