Les smartphones reconditionnés sont de plus en plus populaires en France

Moins chers et plus respectueux de l’environnement, les smartphones reconditionnés font le bonheur de plus en plus d’utilisateurs français.

Avec des smartphones de plus en plus hauts de gamme sur le marché, et surtout de plus en plus chers, les téléphones reconditionnés connaissent un succès sans précédent auprès des Français. C’est le constat d’une nouvelle étude IFOP, réalisée en collaboration avec le spécialiste du reconditionnement mobile SMAAART et diffusée par le biais d’un communiqué. Aujourd’hui, nous sommes en effet près de 60% à envisager d’investir dans un téléphone reconditionné, contre 53% l’année dernière. Si certains freins subsistent encore pour 43% des utilisateurs – et notamment la crainte quant à la fiabilité du produit – les avantages du reconditionné sont pourtant nombreux.

À LIRE AUSSI SUR CE SUJET Batterie, écran, connecteurs… combien ça coûte de faire réparer son smartphone ?

Concept assez opaque jusqu’à il y a quelques années, le terme “reconditionné” est aujourd’hui connu de 86% des Français, et donc plus facile à appréhender pour les utilisateurs. Concrètement, le reconditionnement consiste à restaurer un téléphone de seconde main par un professionnel, ce qui permet finalement au produit de retrouver ses fonctionnalités, ainsi que ses garanties d’origine.

Sans surprise, l’achat d’un téléphone reconditionné revient souvent beaucoup moins cher qu’un investissement à neuf, ce qui constitue un atout non négligeable pour 56% des utilisateurs, rapporte l’étude. De quoi s’offrir des terminaux hauts de gamme à moindres frais. Enfin, l’achat en reconditionné est aussi un acte écologique. Ce n’est pas un secret : le marché du smartphone constitue un véritable gouffre écologique. Généralement peu — voire pas du tout – recyclé une fois jeté, un téléphone émet à lui seul plusieurs dizaines de kilogrammes de gaz à effet de serre dans sa vie, qui se concentrent principalement sur sa période de fabrication et d’assemblage. En optant pour du reconditionné, c’est la partie la plus polluante de la chaîne de production qui est évitée, permettant ainsi de limiter l’empreinte carbone de l’objet, tout en lui assurant une seconde vie.