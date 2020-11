PS Plus : la liste des jeux offerts pour le mois de décembre

Des vers de terre avec des bazookas, un open-world tropical et un multijoueur explosif : voici la liste des trois titres offerts pour les abonnés Playstation Plus pour le mois de décembre 2020.

Comme tous les mois, les abonnés au Playstation Plus ont droit à des jeux « gratuits », dont au moins un triple A. Malgré la sortie récente de la Playstation 5, aucun des trois titres du mois de décembre n’est exclusif à la nouvelle console. La sélection est néanmoins très variée, avec du solo et du multi, le tout sous le signe du chaos. Les trois jeux seront disponibles en téléchargement pour les abonnés du mardi 1er décembre au 4 janvier.

Worms Rumble appartient évidemment à la célèbre licence vidéo-ludique qui met en scène des combats survitaminés entre… des vers de terres. Une fois n’est pas coutume, ce jeu n’est pas ancien et sort justement en décembre. Comme beaucoup d’autres licences, il surfe sur la vague « Battle Royale », puisque vous pourrez vous affronter à coup de lances roquettes et de fusil à pompes dans ce mode très à la mode, en plus des matches à mort classiques. Les affrontements sont cross-plateformes et peuvent réunir jusqu’à 32 joueurs.

Si l’on peut présenter Just Cause 4 (2018) comme étant un énième open-world générique, on peut aussi le voir comme un GTA-Like qui tire son épingle du jeu grâce à la possibilité de détruire quasiment tous les éléments de l’environnement, provoquant ainsi une forme de chaos permanent. En effet, Rico Rodriguez, le personnage que vous incarnez, a toujours à sa portée une variété d’armes & de gadgets qui permettent de faire tout exploser ou de réaliser des cascades certes rocambolesques mais néanmoins grandioses. Qui plus est, ce quatrième opus de Just Cause se distingue par sa physique environnementale, qui parachève le chaos caractéristique du jeu via une météo tropicale tout aussi chaotique que le reste (tornades, orages…).

Enfin, le jeu multijoueur Rocket Arena (2020) propose des affrontements 3v3 à coup de fusées se déroulant dans une arène (le nom du jeu était un indice). Contrairement à ce que l’on pourrait croire, remporter le combat nécessitera beaucoup de tactique et beaucoup de maîtrise. De nombreux modes de jeux sont disponibles, dont un mode qui consistera à marquer des buts (Rocketball), qui n’est pas sans rappeler un autre titre très populaire et gratuit, Rocket League. Bref, vous l’aurez compris, le mois de décembre est sous le signe du chaos et du fun sur Playstation.

On précise également que Sony a prévu un petit cadeau de Noël pour tous les possesseurs d’une de leurs consoles : le week-end du 19 décembre sera l’occasion pour tous les joueurs (y compris ceux qui ne sont pas abonnés au PS Plus) de profiter du multijoueur, habituellement payant. Il faudra bien entendu avoir un jeu multi dans sa bibliothèque. Cette période commence le samedi 19 décembre à minuit (heure locale) et finit le dimanche 20 décembre à 23h59.