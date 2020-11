PS5 : il y aura bien du stock avant Noël !

Le compte officiel de PlayStation France confirme que de nouveaux stocks seront disponibles d’ici Noël, tout en nous invitant à surveiller nos magasins habituels.

C’est la question que se posent beaucoup de joueurs actuellement : pourra-t-on se procurer une PlayStation 5 avant les fêtes de fin d’année ? La nouvelle console de Sony est en effet en rupture de stock chez tous les revendeurs à l’heure où nous écrivons ces lignes. Le jour de sa sortie, l’engouement était telle que cela avait provoqué des pannes chez la plupart des e-commerçants français. Sauf que depuis cette première vague, la console semble tout bonnement impossible à obtenir, mis à part sur les sites de petites annonces où elle s’envole à prix d’or.

Hier, 01net relayait même un entretien de Jim Ryan, big boss de la division PlayStation chez Sony, dans lequel il indiquait que la console était en rupture de stock totale et mondiale, ce qui ne laissait pas vraiment d’espoir pour Noël. « Nous avons tout vendu. Tout. J’ai essayé de faire en sorte, ces derniers mois, que nous puissions avoir le plus d’unités possibles, mais ça n’aura pas suffi. La demande excède l’offre et nous nous y attendions » déclarait Jim Ryan dans cet entretien au site russe Tass. Heureusement, une lueur d’espoir vient réchauffer le cœur des fans de la console de Sony.

Dans un tweet, PlayStation France confirme que « de nouvelles quantités de PS5 arriveront chez nos revendeurs d’ici la fin d’année », tout en nous invitant à surveiller nos « magasins et sites de vente en ligne habituels pour connaitre les prochaines disponibilités de PS5″.

Restez en contact avec vos magasins et sites de vente en ligne habituels pour connaitre les prochaines disponibilités de #PS5. [2/2] — PlayStation France (@PlayStationFR) November 25, 2020

Reste à savoir si le nombre de consoles qui devrait être mis en vente d’ici la fin de l’année suffira à contenter tous les joueurs désireux de poser leurs mains sur la DualSense. Comme l’avait indiqué le patron de Sony Interactive Entertainement, PlayStation France confirme par ailleurs que la sortie de la PS5 a été le meilleur lancement de console chez la firme nippone.